原标题：四川外贸企业组团出海：赴欧洲拓展国际市场

四川省商务厅5日发布消息称，四川食品、医药、汽车、家具、农产品等行业31家外贸企业40人5日飞赴法国、德国、意大利，开展为期9天的经贸促进活动，通过拜访新老客户、参加知名展会、考察调研当地商协会和商贸企业等方式，深化合作意向，掌握行业动态趋势和投资环境政策，拓展经贸往来。

2020年至今，受疫情延宕反复和国际环境复杂严峻影响，四川外贸企业与国外客户的交流洽谈持续受阻，订单减少、业务萎缩的状况让走出国门、争抢订单、稳定份额成为外贸企业的强烈意愿。

在此背景下，四川省商务厅拨出专项资金支持，推出商务包机“组团出海”赴欧洲拓展市场活动，得到企业热烈响应和社会广泛点赞。这是四川省近年来首次，体现了疫情下稳增长、促发展的坚定决心。

欧洲是四川第三大贸易伙伴，也是四川省大多数外贸企业的出海首选。数据显示，四川省与欧洲今年1月至9月进出口额达1491亿元，占该省外贸总量超过20%，其中德国、法国、爱尔兰等为主要贸易国家，贸易产品以电子信息、汽车及零配件、家用电器、服装鞋帽等为主。

为取得实实在在的活动效果，四川省商务厅成立工作专班，在组织报名、证照办理、防疫隔离等方面为企业提供坚实保障和高效服务。从11月14日申办护照，到12月5日正式出发，仅用时15个工作日，比正常流程节约一半时间。出行当天，四川省商务厅组织召开行前培训会，详细讲解外事纪律、疫情防控和安全等注意事项，发放《出行须知》和健康防疫包；活动结束后还将收集活动成效成果，总结商务包机的经验做法，挖掘外贸新机遇和新增长点。

据了解，今年10月，四川省商务厅印发《关于“川行天下”支持企业开拓国际市场活动的若干措施》，围绕支持参加国际知名展会、开展经贸促进活动、建设利用拓展市场平台、支持提升“硬件”建设、优化市场环境等5个方面，推出支持企业开拓国际市场的十项务实举措。目前四川已有100余家企业通过“代参展”“线上展”等方式参加香港美食博览会、美国国际海洋石油技术展览会、美国拉斯维加斯鞋展等国(境)外国际性知名展会，达成意向订单超10亿元。明年四川省商务厅还将组织“川行天下·东盟经贸促进活动”，率领企业到泰国、越南等《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)成员国参加知名展会，深耕东南亚等市场。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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