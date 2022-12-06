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安徽合肥：今年以来，平均每天诞生5户高新技术企业

2022年12月06日08:52 | 来源：中国新闻网
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原标题：安徽合肥：今年以来，平均每天诞生5户高新技术企业

　　记者5日从安徽省合肥市召开的“经济要稳住”新闻发布会上获悉，今年以来，合肥市全面塑造发展新动能新优势，科技企业加速成长、科技成果加速转化。

　　在科技企业加速成长方面，今年以来，合肥全市净增国家高新技术企业约1800户、平均每天诞生5户，全年有望达到6400户、两年实现倍增。培育国家科技型中小企业8272家、同比增长近七成。新增科创板上市及过会企业6家，累计上市16家、居省会城市第2位、全国城市第6位。

　　在科创平台加速集聚方面，全市已有、在建和预研大科学装置10余个，今年2月深空探测实验室在合肥揭牌，“科大硅谷”方案落地，计划5年内汇集各类优秀人才10万名，20平方公里大科学装置集中区加快建设，成为全国大科学装置最为密集的城市之一。高水平新型研发机构达35家，孵化企业超1000户，新获批国家级科技企业孵化器和众创空间14家、累计达52家，在孵企业近万户。累计组建省市技术创新中心32家、产业技术创新战略联盟28家。

　　在科技成果加速转化方面，组建科技成果转化专班，“登门(校门)入室(实验室)”为科创产业“育苗栽树”。今年以来，对接捕捉高校院所等可转化科技成果超过800项，成立知识产权入股企业超过200家，技术合同交易总额突破800亿元，预计今年将历史性突破1000亿元。量子信息、人工智能等科技成果加速产业化，今年新增签约量子和人工智能领域项目148个、总投资超400亿元。在世界知识产权组织发布的2022年创新指数报告中，居全球“科技集群”第55位、近三年上升35位；在“2022自然指数—科研城市”中居全球第16位、较上年前进4位。(记者 吴兰)

(责编：赵竹青、陈键)
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