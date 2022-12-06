活跃地幔柱或解开火星地震之谜
2022年12月06日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：活跃地幔柱或解开火星地震之谜
根据《自然·天文学》杂志5日发表的一篇论文，火星北部平原底下可能有一个直径约4000公里的活跃地幔柱，该地幔柱会引起火星壳抬升，并将热岩浆送到火星表面。这个地幔柱位于火星的埃律西昂平原，或许解释了该地区的火山和地震活动。
由于缺乏现今的地质构造和火山喷发证据，一般认为火星的地质活动并不活跃，尤其是与地球相比。然而，2018年至今一直在火星上的美国国家航空航天局（NASA）的“洞察号”着陆器，最近探测到了微弱但持续的地震活动，这些地震活动可能来自附近一个最近形成的裂缝系统，其被称为“刻耳柏洛斯堑沟群”。刻耳柏洛斯堑沟群也是5.3万年前火星最近一次发生火山喷发的地方。
此次，美国亚利桑那大学研究团队分析了“洞察号”和“刻耳柏洛斯堑沟群”所在的埃律西昂平原地区的地形、引力和地质构造。他们利用地球物理模型获得的证据表明，整个区域下方有一个地幔柱，组成地幔柱的热物质比周围环境的温度还要高95—285开氏度。地幔柱的核心正好位于刻耳柏洛斯堑沟群。和地球一样，活跃的地幔柱能引发局部的持续地质活动，包括被“洞察号”探测到的火星震，同时也是刻耳柏洛斯堑沟群底下火星壳缓慢裂开的原因。
以上研究结果或表明，火星是目前内太阳系中除地球和金星之外有活跃地幔柱的第三个天体。（记者张梦然）
(责编：赵竹青、陈键)
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