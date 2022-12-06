原标题：世界首张“土卫七”地图绘成

俄罗斯莫斯科国立大地测量与制图大学研究人员认为，该校开发的创建天体摄影图像的技术将使详细研究太阳系的小天体成为可能。使用这种方法，该校绘制出了世界上第一张土星卫星“土卫七”的详细照片。相关研究发表在《大学消息：大地测量学和航空摄影》杂志上。

研究人员开发了一种特殊的空间图像摄影测量处理技术，以确定具有复杂旋转的小天体的形状和物理参数。借助这项技术，专家们制作了世界上第一张“土卫七”的摄影地图。

该研究以天体最长的跨度为基础，一张一张地拍摄图像，它们可按顺序相互连接，然后附上其他图像。在统一坐标系中确定了2054个特征点，作为地图的支撑网络。研究人员说，这使得确定天体的形状和图形、半轴参数成为可能，并为测绘和研究卫星的旋转奠定了基础。然后，他们建立了一个数字地形模型，根据该模型可测量陨石坑等的深度。

研究人员表示，有了新的图形模型，他们将能通过建模来检验对“土卫七”内部结构的不同假设。在获得有关其特征的进一步信息后，就可能弄清其轨道运动演变的历史，并找到“土卫七”为何没有明确自转规律的答案。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经