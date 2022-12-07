我国成功发射快舟十一号固体运载火箭。酒泉卫星发射中心 汪江波摄

人民网北京12月7日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，2022年12月7日9时15分，快舟十一号固体运载火箭在我国酒泉卫星发射中心点火升空，成功将行云交通VDES试验卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

快舟十一号固体运载火箭全箭主体结构采用碳纤维复合材料，700公里太阳同步轨道运载能力不小于1吨，总体技术水平达到固体运载火箭国际先进水平。该型火箭具有“移动测试对接、移动发射、移动云测控”等特点，具备快速发射能力，能够适应多样化发射任务。作为快舟系列固体运载火箭家族新成员，相比较快舟一号甲，快舟十一号运载火箭的运载能力提升5倍左右，实现了快舟系列运载火箭跨越式发展，能够更好地满足卫星规模化、高密度、快速发射的需求，将有力带动我国固体运载火箭及其动力技术发展。

行云交通VDES试验卫星成功入轨后，主要用于开展VDES载荷（VHF Data Exchange System，甚高频数据交换系统）的技术验证，将为海事领域的水上应急、安全监管等提供保障。

国家航天局负责快舟十一号固体运载火箭工程研制立项批复。中国航天科工集团有限公司负责工程抓总研制，所属中国航天三江集团有限公司承担总体研制任务。中国交通通信信息中心作为VDES试验卫星用户单位，航天三江所属航天行云科技有限公司负责卫星抓总研制。中国卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施。

此次任务是快舟系列运载火箭第23次发射。

(责编：赵竹青、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经