原标题：新华三香港与香港职业训练局签订合作备忘录 携手合作培养数字技能人才

11月22日，数字化解决方案领导者紫光股份旗下新华三集团（下称H3C）香港代表处与香港专业教育学院（Hong Kong Institute of Vocational Education ，以下简称为“IVE”）资讯科技学科携手签订合作备忘录。该学院是香港特別行政区提供专业教育及技能培训的法定机构职业训练局（Vocational Training Council ，以下简称为“VTC”）机构成员。双方将在网络构建与管理、网络安全、物联网、大数据及云计算等技术领域展开合作，联合打造相关技术的培训课程，展开协作交流，形成优势互补，推动本港的数字技能培训，培育新科技专才，共同助力香港数字产业发展，为香港实现可持续发展的世界级智能城市的目标添砖加瓦。

通过本次合作， IVE资讯科技学科将会成为香港首个H3C专业认证训练及考试中心，为学生及在职人士提供各项有关网络构建与管理、网络安全、物联网、大数据及云计算等技术的培训课程，赋能新科技知识，并提供相关专业认证证书的考取服务，提高学生的综合实力及竞争力。首批IVE资讯科技学科讲师已开始接受H3C专业认证讲师训练，H3C还会为VTC提供专业技术支持，优化教学设备；亦会透过H3C庞大的市场布局，为VTC学生提供更多在香港及内地的工作实习及共创机会，让学生在雇主和行业专才的指导下，学以致用，在实践中检验学习成果，成为资讯科技领域的专业人才，为香港的数字化建设添砖加瓦。

新华三港澳区总经理于飞表示：“数字化转型带动了对科技人才的需求，培育科技人才以满足市场需求已成为企业的当务之急。 H3C与VTC多年来一直紧密合作，致力培育科技人才，今天双方签订新的合作备忘录，象征了H3C与VTC的合作迈进新的里程碑。并很高兴邀得香港特别行政区政府创新科技及工业局副局长张曼莉， JP 及香港中国企业协会副会长兼总裁张夏令出席用户大会并见证与VTC签约仪式。展望将来，我希望能够透过政府、业界和学术界的紧密协作，共同推动香港的创科和智慧城市发展，配合各个行业的快速增长，为我们下一代建设更美好的将来。”

新华三集团一直重视与各教育办学团体进行多方位合作，新华三人才研学中心建立起了企业数字化人才培养与校企合作的完整体系，为数字产业发展构建起完整的人才和数字生态。同时，新华三通过举办院士论坛、与教育部高等教育司开展产学合作协同育人项目、承接部委科研项目、推动产学研协同深化、共建联合实验室等举措，构建完善的机制，加速创新的步伐。新华三集团致力于打造产、学、研、工、创一体化的校企深度合作模式，以地方经济发展、行业发展和企业需求为导向，建立人才培养、科研创新、社会服务的新思维和新模式。目前新华三人才研学中心已在内地设立八个新华三技术学院， 当中包括IT管理学院，智慧运维技术学院及认证技术开发学院等。学院拥有超过1000名的认证导师, 每年全国培训超过3万人次，每年面向学员颁发超过1万份认证资格证书。此外，新华三集团早前与包括清华大学及北京大学等内地双一流大学，进行多方位的科研合作， 并共同建立联合实验室，分享各科研领域上的成果，并实现科研成果行业化及产品化，使科研成果能够在百行百业中得到实践应用，真正实现科技创造价值、科技造福社会。

(责编：曹淼、李源)

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