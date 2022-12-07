人民网北京12月7日电 （记者乔雪峰）12月7日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（以下简称《通知》），《通知》提出了科学精准划分风险区域、进一步优化核酸检测、优化调整隔离方式、落实高风险区“快封快解”、保障群众基本购药需求、保障社会正常运转和基本医疗服务等10条疫情防控的具体措施。

《通知》还明确提出，不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。

消息一经发布，便引发了民众的广泛关注。据去哪儿数据显示，消息发布后，机票瞬时搜索量增长7倍，热门目的地为三亚、成都、广州、上海、重庆、哈尔滨、长春，出发时间是春运期间的机票搜索量达到疫情前水平。火车票搜索量增长5倍，热门目的地TOP5分别为成都、长沙、郑州、武汉和重庆。

此外，在携程平台上的机票瞬时搜索量猛增160%，其中，春节前夕（腊月二十五-除夕）的机票搜索量暴涨至三年以来最高点。同程旅行平台大交通综合搜索量也快速上涨，机票瞬时搜索量较前日同一时段上涨438%，火车票瞬时搜索量上涨276%。

据飞常准民航看板数据显示，疫情防控新十条发布后，飞常准国内机票搜索量提升350%，增长最快的出发城市是乌鲁木齐、上海、哈尔滨、成都、杭州。

航班数据服务公司飞常准CEO、创始人郑洪峰告诉记者，自12月以来，国内航班量呈逐步提升态势，航班量从不足3000班次提升至4000班次以上，相比11月末航班量增长63.73%。其中提升最明显的是广州、郑州、乌鲁木齐机场。广州白云机场已经从11月底的日均不足100班次提升至今日200班次以上，预计12月8日或超过300班次，航班量提升超3倍。郑州新郑机场较11月底提升了约5倍，乌鲁木齐机场提升约3倍。

(责编：鲁婧、高雷)

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