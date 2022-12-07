2022上海外企百强榜单发布 如新入围上海市外商投资企业纳税贡献百强
2022年12月07日16:16 | 来源：中国新闻网
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原标题：2022上海外企百强榜单发布，如新入围上海市外商投资企业纳税贡献百强
近日，2022年最新的上海市外商投资企业百强榜单出炉。此榜单汇集了2021年度，共计253家外商投资企业，入围上海市外商投资企业四项百强榜单，四项榜单分别是营业收入、进出口总额、纳税贡献、创造就业榜单。其中，如新荣登“上海市外商投资企业纳税贡献百强”。
如新在纳税贡献方面获得上海市政府的认可和肯定，坚定了如新继续深耕中国的决心。上海开放、包容、创新、人力资源丰富等优越的营商环境也为如新提供了良好的发展空间。外资经济是上海经济社会发展的重要组成部分，也是上海开放型经济的重要主体，目前有超过6万家外资企业在上海投资兴业蓬勃发展。未来上海也将继续加强投资促进力度，进一步优化营商环境，打造全球投资者的首选目的地，吸引更多的外商来沪投资发展。
2022年，整体经济形势仍受疫情等其他因素的影响较大。如新在这样的大环境下，积极数字化革新，努力寻找新机遇、新发展，于今年年初提出了全新2025愿景“凭借活力充沛的创业平台，致力成为全球美丽与健康共融的领导品牌”和“Empower Me”战略。未来，如新将积极发挥自身的优势，顺应时代变化，坚定不移地落实新战略，以期早日实现新愿景。
(责编：曹淼、李源)
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