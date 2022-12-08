人民网记者 车柯蒙

近年来，我国新能源汽车产业高速发展，多家车企近日发布的11月“成绩单”显示，国内新能源车销量保持稳健增长态势。为支持新能源汽车产业发展，我国税收政策从供给端和需求端双向发力，延续新能源汽车免征车购税政策，并以一系列组合式税费支持政策助力新能源汽车行业稳中有进。

为刺激消费端需求，自2014年起，我国对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，今年9月，第三次将这项政策延续至2023年12月31日，稳定社会预期、提振市场信心，助力我国汽车行业高质量发展。

从执行情况看，新能源汽车免征政策效应明显。截至今年11月10日，累计免征新能源汽车车购税686.2亿元，同比增长101.2%。机动车销售统一发票数据显示，截至11月10日，累计销售新能源汽车448万辆，同比增长78.1%。

“购买新能源汽车可以享受车辆购置税免税，这为消费者降低了购车成本，激发了新能源汽车消费动力。”北京新能源汽车股份有限公司财务负责人郑明英表示，新能源汽车免征车辆购置税政策再延期至明年底，对于新能源车企是一项重大利好，政策将进一步助推消费市场释放积极信号，为企业进一步加快生产研发和技术创新提供动力。

“6月1日以后，展厅客流量明显回升，有部分客户群体是冲着新能源汽车免征车购税政策来的，与去年同期相比，到店客流量增长了约65%，成交量增长38%。今年以来，新能源汽车销售量62辆，同比增长22%，销售额1550万元，享受车购税免征138万元。”深圳市红彤丰田汽车销售服务有限公司总经理许广信表示。

在供给端，今年以来我国实施的新的组合式税费支持政策也从多方面为汽车产业发展注入动能。

在广东，新能源汽车产业已初步形成了涵盖电池、电机、整车生产以及智能网联等关键核心技术的完整产业体系。新的组合式税费支持政策也成为推动广东新能源汽车产业链上企业加速前进的强劲动力。

位于惠州的广东大合为智能装备有限公司是不少新能源车企的锂电储能设备生产线精密结构组件供应商。据了解，公司从2021年至今，投入购买镗床等大型设备的高额费用再加上员工工资等刚性支出，日常经营成本较高、资金偏紧。

“去年我们公司缓缴税费将近42万元，今年随着缓缴政策的延期，我们又享受到50万元的延缴优惠，让我们的资金多了一份腾挪的空间。”大合为公司运营总监喻红超说，企业稳住经营，很大程度源于制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策的支持。

在广州化龙汽车城，广汽埃安新能源汽车有限公司智能生态工厂内机器人手臂飞舞，AVG无人车不停穿梭。“去年我们就已经收到了3.6亿元留抵税款，刚刚我们又到账了一笔2亿多元的留抵退税。”广汽埃安财务部负责人徐德思表示，企业在研发新产品上投入很多，今年上半年研发费用投入约4亿元，资金周转压力较大，留抵退税款及时到账，帮助补上了资金缺口。

在四川，华鼎国联四川动力电池有限公司财务负责人邓继军介绍，企业加速前进得益于创新驱动，更是受益于税收优惠带来的充足“燃料”。2021年，企业研发投入达2690万元，享受研发费用加计扣除约2200万元，今年以来还享受到各类税收优惠政策减免近1970万元。

(责编：罗知之、高雷)

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