榆中县位于甘肃省中部、省会兰州东郊，距离兰州市35公里，交通区位优势明显。所辖20个乡镇，总人口56万人，其中农业人口39.61万人。总面积3302平方公里，耕地139.18万亩。全县海拔1480—3670米，属温带半干旱气候，年均气温6.7℃，年降水量350毫米，无霜期120天，特色产业发展条件得天独厚。榆中县属“兰州百合”主产区，种植百合已有130多年的历史。其种植条件优越，气候环境适宜，种植区域涉及南山和北山两个片区，所产食用鲜百合洁白甘甜、瓣大肉厚、口味清爽、风味浓郁、个体均匀、产量稳定、精品率高、商品性好而享誉省内外，深受广大客商和消费者青睐和喜爱。2019年榆中兴隆世友农副产品产销专业合作社、2020年榆中富源百合产销专业合作社获得国家绿色食品认证中心“绿色食品”标识认证。

近年来，在扶持百合品牌化、产业化发展的路上，榆中县立足“名、优、特、精”产品升级，着力扶持兰州神果科技农业有限公司、甘肃芳莲农业科技有限公司等企业开发加工产品，注册了“云裳仙子”“兰园芳莲”等商标，形成了“百合羹”“百合膏”“百合干”等多个产品，努力满足众多人群消费需求；与此同时，积极开拓销售市场，不断提高百合市场占有率；在着力推动线下销售的同时，积极搭建网上交易平台，引进兰州丝路臻品农业科技有限公司、甘肃陇萃堂等多家企业，在淘宝、阿里巴巴等电子商务平台注册店铺进行网络销售，逐步实现线上线下相结合的一体化销售，“兰州百合”知名度进一步提升。目前，全县百合留床面积近7.6万亩，主要分布在园子岔乡、上花岔乡、哈岘乡、贡井镇、中连川乡、韦营乡、和平镇、龙泉乡、新营乡、马坡乡、城关镇、高崖镇、清水驿乡等13个乡镇。百合产业已成为主产区农民增收、企业增效的主要特色产业之一。

一、建优质种球繁育基地，保障产业源头质量。2022年依托百合种球繁育项目，在和平镇邵家泉村、小康营乡、园子岔乡、哈岘乡、贡井镇等乡镇建立百合种球、脱毒种球繁育试验示范基地80亩，并建立2个脱毒种球快繁生产实验室，年生产脱毒种球20万粒，通过试验示范带动产业区农户建立百合种球良种繁育面积达到200亩以上，从而有效保障了我县百合产业发展“种业”基础。

二、建标准化种植基地，保障产业商品质量。建立百合标准化示范基地，在园子岔、上花岔、和平、龙泉等乡镇依托龙头企业、合作社、家庭农场等新型经营主体，按照统一品种、统一标准、统一生产、统一标识、统一品牌、统一销售的“六统一”要求，建立13个百亩百合标准化生产示范基地，示范带动面积达到2万亩以上。绿色认证2000亩以上。

三、建产业联盟组织，保障科技服务能力。强化科技创新引领，按照百合生产、加工、流通、科技、示范、服务等全环节升级发展要求，聚集企业、高校和科研院所优势资源，夯实农业科技自主创新的物质技术基础，发挥领军型龙头企业示范引领作用，构建科技集成创新平台，开展技术创新、模式创新，建设兰州百合产业化联盟组织，拓展百合产业全产业链科技智库，解决制约百合产业发展的关键技术，引进培育研发一系列新品种（系）、新技术。组建百合等13个重点农业产业专家技术指导团队和30人的县级农业科技特派员技术团队，为广大龙头企业和种养大户提供综合、系统的全方位科技服务。

四、农产品保鲜贮藏设施逐步壮大、产业链条不断延伸。结合农产品产地仓储建设项目的推进，我县建成百合保鲜库40座，储藏能力1.4万吨，其中榆中北山建成百合保鲜库31座，储藏能力1.0万吨；保鲜库的建设可有效解决农产品集中上市价贱伤农、产后损失严重等产销对接脱节的瓶颈制约问题，实现反季节销售和常年均衡供应，稳定农产品价格，延长产业链条。

五、建立监管体系，保障农产品质量安全。推动形成标准化生产、网络化监管、全程可追溯发展格局，全县配备质量安全协管员231名，实现蔬菜主产乡镇、村全覆盖，建成蔬菜质量安全检测站68个，蔬菜农药残留例行检测和日常检测合格率达道98%以上。

六、建立品牌培育体系，打造百合金字招牌。全面提升“三品一标”认证比例，有效增加百合产业市场竞争筹码。由“百合联盟”牵头对接兰州百合协会，对农产品商标、包装、规格、标识等内容进行统一规范，变“散兵游勇”为“正规军”。在产品外销环节，引导百合产业行业协会加强产品等级分类、包装形象、装栏规格等重要因素抽检，坚决打击“掺杂”“以次充好”“分级混乱”等行为，逐步挽救本地百合产品形象受损的不利局面。严格抓好百合质量管控，引导群众走“绿色生产”路线，在百合种植过程中多施农家肥和有机肥、少施化肥、不施高残留农药、少施低残留农药，争取市县农业部门支持，做好百合用药知识培训、种植技术培训、质量定期取检等相关工作，确保百合产业可持续发展。目前形成了以“兰园芳莲”“云裳仙子”等一批百合名优品牌。

七、建立稳定的销售渠道，构建产业利益联结机制。坚持“内富品类、外拓门路”思路，内外合力、创新发展。以培养、开发终端市场新消费需求为目标，持续强化同神果科技、米家山、爽口源等百合企业深度合作，持续丰富百合产品消费选择。借鉴陇南、环县等电商经济先进经验，主动探索对接拼多多、京东、扶贫832平台等网销渠道，积极参与各种消费扶贫项目，实现“百合上线，效益富农”。注重挖掘百合内在文化内涵，积极寻求百合羹、百合膏、百合口服液等寓意美好、附加值高的精深加工产品业态合作。

八、加大宣传推介，强化产品品牌建设。通过承办甘肃特色农产品贸易洽谈会、中国·兰州（榆中）高原夏菜新品博览会，并通过组织龙头企业、合作社等新型经营主体参加省内外农业盛会，对兰州百合进行宣传推介展示，提高知名度和市场占有率。

（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）

(责编：曹淼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经