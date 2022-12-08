原标题：维信诺徐凤英：与产业链融通创新，助推新型显示产业高质量发展

“经过数十载努力，我国显示产业已跃迁至全球第一梯队。”日前，在2022世界显示产业大会（以下简称“大会”）上，维信诺科技股份有限公司执行副总裁兼首席运营官徐凤英表示，我国部分AMOLED技术已经实现全球领先，预计到2023年中国6代及以下OLED面板生产线的产能将超过韩国。

维信诺科技股份有限公司执行副总裁兼首席运营官徐凤英

近年来，我国新型显示产业不断跑出“加速度”、迈上“新台阶”。工业和信息化部提供的数据显示，我国新型显示产业规模持续扩大，显示面板年产能达到2亿平方米，有力支撑智能手机、电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等领域应用。

作为头部新型显示企业，维信诺多年来深耕OLED技术研发和创新，并坚持从“基础研究-中试-量产-应用”的接力创新实践，以技术创新引领产业发展。“为推动新型显示产业高质量发展，行业需要下好创新‘先手棋’，聚焦技术创新，增强产品竞争力。维信诺将加大对底层技术的掌握，加快从技术到产品转化的速度。”徐凤英说。

徐凤英介绍，维信诺于2021年提出面向未来十年的中长期发展战略，其中针对中期（五年）发展，提出“一强两新”战略，即筑牢小尺寸强基础，拓展中尺寸新领域，开拓大尺寸新赛道。

其中，对于中大尺寸应用——车载显示，目前维信诺具备了从材料、器件、模组、环境适应性和可靠性的全方位解决方案的能力。在本次大会上，维信诺展示了车载领域的全新方案柔性AMOLED车载人机交互（HMI）一体化解决方案。该产品采用弯曲半径3mm的AA bending无缝拼接，整体采用环抱式L型设计，顺应车载显示大屏化趋势的同时，提升主驾视觉体验，并且该系统能够实现对三块屏幕的同时驱动，为AMOLED车载显示产品提供全新体验。

行业分析机构DSCC预测，2022年OLED市场营收较同期上涨2%，营收达450亿美元，而这主要来自部分新型应用的高需求，尤其是车载显示。“未来汽车领域有几千万平方米的显示需求，车载显示将带来巨大的增量市场。”徐凤英告诉记者，维信诺看好OLED在车载显示上的应用前景，将其作为拓展的重要应用领域。

徐凤英表示，“汽车往往需要弧形的显示屏，还需要抗冲击、高可靠、寿命长，对安全性要求很高，而OLED恰恰具备柔性显示、抗冲击等性能。在汽车的智能化方面，OLED也有很多想象空间，我们与相关厂商有紧密的互动，会通过紧密的创新与互动来加快相关OLED产品的量产速度。”

值得一提的是，与相关产业链伙伴合作创新，也正是维信诺多年来强调并坚持的举措。在徐凤英看来，我国新型显示已进入高质量发展的关键阶段，需要整个产业链共同发力融通创新，以推动新型显示产业既大又强。“维信诺致力于构建具有创新牵引能力、供应安全保障能力、成本竞争能力的产业生态圈。”

比如，针对柔性PI基板材料，维信诺与湖北鼎龙（武汉柔显）自2018年开始进行开发，先后开展技术攻关、材料量产工艺研发、面板产线导入验证等工作，于2021年11月正式在维信诺G6产线量产导入，并应用于国内主流终端产品。

“维信诺将继续瞄准产业链供应链的韧性与安全，协同全产业链融通创新，与产业链、供应链、价值链伙伴共同助推我国新型显示产业做强做优做大，加快向高质量发展迈进。”徐凤英告诉记者。（记者 郑湘琪）

(责编：董童、李源)

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