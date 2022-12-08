防疫优化后，各地加力拼经济，党政“一把手”出动
12月以来，多地调整优化防疫措施，同时，各地加力拼经济，努力打好年底“收官战”，也为明年平稳开局夯实基础。多省份党政“一把手”通过座谈会等形式走进企业，为企业排忧解难。
加力拼经济 多地开始行动
近日，“浙江组织一万家企业出国参加经贸活动”引发关注。据浙江日报报道，浙江启动了“千团万企拓市场抢订单行动”，首站“欧洲行”，计划行程时间为八天，目的地为法国和德国。
政府部门带团“走出去”抢订单，释放出积极的信号，浙江这一“神操作”赢得外界广泛赞誉。
事实上，目前，很多地方已经行动起来，“加快经济全面恢复”正被摆上更重要的位置。
“要高效统筹疫情防控和经济社会发展，加快经济全面恢复，全面推动国家稳经济一揽子政策措施直达快享，充分释放政策红利，尽最大可能降低疫情造成的影响。”12月5日，河南省长王凯在许昌调研重点企业发展和对外合作项目建设时说。
12月2日，四川省委书记王晓晖在成都市调研时说，全力以赴拼经济、搞建设，千方百计提振市场信心，多措并举稳住经济基本盘，努力打好年底“收官战”，为实现明年“开门红”夯实基础。
多省份党政“一把手”走进企业
稳市场主体对于稳住经济大盘至关重要。
近日，多省份党政“一把手”通过座谈会等形式走进企业，与企业家面对面，想方设法为企业排忧解难。
12月1日，时任浙江省委书记袁家军在杭州调研民营企业，并主持召开推动经济稳进提质企业家座谈会，强调支持企业防范风险、安全发展，指导企业做好疫情防控，构建防范化解经营风险机制，切实抓好企业安全生产，引导资本发挥积极作用。
12月1日下午至2日上午，安徽省委书记郑栅洁在蚌埠市淮上区开展“优环境、稳经济”活动现场集中办公，面对面倾听企业心声、了解企业诉求，协调解决实际困难和问题。
12月2日，贵州省委副书记、省长李炳军调研工业企业并召开座谈会，强调要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，把产业发展摆在首要位置。要广泛汇聚全社会资源力量，千方百计帮助企业解决实际难题，形成大抓产业、大抓工业的浓厚氛围。
12月5日，广东省委副书记、省长王伟中在粤商·省长面对面协商座谈会上说，要优化产业平台发展格局，强化城产、产城融合，面向全球大力进行招商引资，持续激发社会资本和民间投资活力。
多地提前谋划明年经济工作
多省份党政“一把手”开会，对2023年经济工作进行研究和部署。
12月1日至2日，河南省委书记楼阳生主持召开省委专题会议，研究谋划明年经济工作，要求着力扬优势、补短板、强弱项、稳底盘、激活力、增动能，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
近日，时任黑龙江省委副书记、省长胡昌升主持召开研究2023年经济工作思路系列座谈会，要求坚持项目拉动，坚定不移抓重大项目建设，扎实做好国家支持项目，千方百计向市场要项目，持续扩大有效投资，为经济发展注入新动能。
中央提出“四个敢”
中共中央政治局12月6日召开会议，提出“推动经济运行整体好转”，要求“要坚持真抓实干，激发全社会干事创业活力，让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创”。
全国政协常委，财政部管理会计咨询专家张连起对中新网“中国新观察”栏目表示，提出“四个敢”的背后，是这三年以来这四方面有“躺平”“内卷”倾向，这突出了问题导向，要激发整个社会干事创业活力。
中国社科院宏观经济智库研究室主任冯煦明对中新网“中国新观察”栏目表示，这对全社会释放出两个明确信号：一是发展的信号，二是创新和改革的信号。要更加注重经济发展，引导全社会把更多的精力放在干事创业和促进经济高质量发展上来。
“接下来，随着一系列具体政策的出台落地，这些信号会更加明确，它对社会各界的引导作用也会加快凸显出来，激励地方政府和各类市场主体在创新和改革中释放发展活力，积聚发展动力，促进经济高质量发展。”冯煦明说。
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