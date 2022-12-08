原标题：北京：加快推进经济复苏发展

昨天下午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第三百一十七次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第二百六十六次会议召开，研究调度疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长尹力主持会议，市委副书记、代市长、防控工作领导小组副组长殷勇，市人大常委会主任李伟，市政协主席魏小东出席会议。

会议指出，国务院联防联控机制综合组发布关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知。根据当前疫情特点和首都实际，我市制定推出具体实施措施，对相关要求进行了细化明确。各级各部门各单位要把思想和行动统一到党中央关于疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求上来，认真全面把握和执行各项优化防控措施，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

会议强调，当前要重点抓好六方面工作：

一是进一步优化核酸检测查验工作。合理布局核酸采样点位，备足工作力量，方便满足群众愿检尽检需求和防疫工作需要。属地强化对接保障，满足重要单位、大型企业及特定场所的检测需求。

二是优化调整隔离方式。尊重个人意愿，科学分类收治感染者，做好居家隔离人员的健康监测。加强方舱医院和康复驿站的运营保障，做好人员转运等工作。

三是强化社区服务。压实街乡、社区责任，充实基层专业防控和救治力量，尽快适应工作重心由管控向服务管理的转变，发挥基层的积极性创造性，主动细致做好群众服务。积极做好疫苗接种尤其老年人疫苗接种工作。

四是提升医疗服务水平。进一步完善医疗服务体系，加强设施、人员、物资等资源储备，提高救治能力。强化各级医疗机构衔接，为群众就医提供更多便利。加强医疗卫生知识普及，推出相关健康指引，做好对隔离人员、感染者和一线工作人员心理疏导。

五是强化重点部位防疫管理。养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所按要求开展核酸查验工作，努力降低疫情在易感人群、在“放大器”场所、在关键城市运行部门中的传播风险。

六是加快推进经济复苏发展。当前要把推进复工复产放在突出位置，全力稳定产业链供应链，帮助市场主体纾困解难，推动经济回稳向上，努力完成全年目标任务，为明年经济实现良好开局起步打下坚实基础。

会议强调，近三年来，党中央、国务院始终把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，因时因势优化完善防控措施，防控工作取得了巨大成绩，也为今后的工作积累了经验、奠定了基础。疫情防控是一项系统工程，优化调整需要平稳过渡，需要各级各部门各单位及时坚决落实，需要广大市民群众理解和支持。我们要坚定信心、团结一致、汇聚合力，高效统筹疫情防控和经济社会发展。(记者 祁梦竹 范俊生)

(责编：赵竹青、陈键)

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