我国显示面板产业规模全球第一
2022年12月08日09:16 | 来源：北京日报
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原标题：我国显示面板产业规模全球第一
记者近日从工信部获悉，作为数字时代信息呈现的主要载体和人机交互的基础窗口，近年来，我国新型显示产业不断跑出“加速度”、迈上“新台阶”，显示面板年产能达到2亿平方米，产业规模跃居全球第一。
我国新型显示产业保持高速增长态势，产业营收规模屡创新高。中国光学光电子行业协会液晶分会统计数据显示，2021年，我国显示行业产值约5868亿元，较10年前增长近8倍；显示面板出货面积约1.6亿平方米，较10年前增长7倍以上；产业规模与显示面板出货面积在全球市场的占比分别提升到36.9%和63.3%，成为全球第一。
有产量也有质量，显示面板领域的关键核心技术也不断取得突破。在LCD（液晶显示器）领域，国内企业已突破技术壁垒实现并跑，并在技术、产品、市场份额、成本、效率等方面形成领先竞争力，全球市占率超过70%。在OLED（有机发光二极管）领域，国内企业已掌握核心技术，并向高刷新率、像素排列等技术创新领域拓展，生产规模快速扩大。其中，中小型OLED市占率快速提升。统计显示，今年三季度，国产智能手机OLED面板市场份额已经占据全球市场的30%，比去年同期提升10个百分点。（记者 赵语涵 实习记者 夏骅）
(责编：赵竹青、陈键)
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