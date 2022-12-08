何星辉

原标题：缺啥补啥！这里瞄准产业链精准招商

贵阳高新区正加快实现“短链”延伸、“断链”连通，锚定打造“拆不散、带不走”的产业集群，推动工作从单一的企业招引向产业基地、研发机构、创新团队、高端人才全方位拓展，促进产业链、创新链、人才链融合共生，以形成具有强大聚合力的产业生态。

干净整洁的车间里，现代化生产线开足马力，工人们操作着先进的设备，将钛合金、高温合金等材料加工成航空发动机零部件……日前，在贵州航亚科技有限公司，生产车间繁忙有序，成批的航空发动机关键零部件整齐码垛，等待出厂。

贵州航亚科技有限公司是贵阳高新区在2021年“苏商入黔”活动上现场签约的重点招商引资项目，由无锡航亚科技股份有限责任公司与中国航发资产管理有限公司合资成立。

在贵阳高新区引进的项目中，贵州航亚科技有限公司属于航空航天制造产业链上的一环。以产业链招商、围绕构建产业生态补链强链，是贵阳高新区招商引资工作近期的重要转变。

近年来，贵阳高新区以航空航天制造产业为依托，大力发展先进装备制造产业，初步形成了以航空航天装备为主、社会通用型装备为辅的相对完整的产业体系，聚集了一批重点龙头企业。

主动出击锁定招商目标

在贵阳高新区，航空发动机产业具有相对较好的产业集群基础。

然而，尽管辖区已经汇聚了像中国航发贵州黎阳航空动力有限公司这样的核心企业，但仍缺乏重要的上游生产配套企业和科技研发企业。因此，该高新区航空发动机产业一些重要产品和技术对外依存度高，关键环节仍存在不通畅的问题，没有形成完整成熟的产业链条，对贵阳高新区的工业总产值贡献较小。

2020年，根据中国航发贵州黎阳航空动力有限公司提供的上下游企业名单，贵阳高新区投资促进局主动出击，开展精准招商，目标直指无锡航亚科技股份有限责任公司。

在航空产业链中，无锡航亚科技股份有限责任公司属于成品零部件供应商，处于产业链的中游，是下游发动机厂的上游企业。作为航空发动机关键零部件领域中的佼佼者，无锡航亚科技股份有限责任公司生产的产品已深入中国航发、法国赛峰、GE航空、英国RR等国内外主流航空发动机厂商的供应体系，其技术水平及产品标准得到了全球主流航空发动机企业的认证。

“我们很想把这家企业引入高新区的航空制造产业链，为此我们专门开会制定了招商方案，并赶赴无锡洽谈。”贵阳高新区投资促进局项目专员李浩然说，经过商谈接洽，无锡航亚科技股份有限责任公司最终落地贵阳高新区，贵州航亚科技有限公司成立。

“乘法”效应加快产业集群形成

贵阳长之琳发动机零部件制造有限公司的车间里，分布着不同的生产线，每条生产线如同一个小车间，可以直接加工出成品。

其中，钛合金热成型加工生产线上，每台设备一个班次的钛合金板料产量在50件左右。在全国范围内，具备这个生产能力的企业不多。

贵阳长之琳发动机零部件制造有限公司是贵阳高新区通过招商引资纳入航空产业链和生态圈中的企业之一。

作为一家专业从事航空零部件研发制造的高新技术企业，2020年，该公司因看中了贵阳高新区这块大数据创业沃土而选择落户。

“我们通过智能制造，大大增加了产品合格率，保证了产品质量的稳定性，有效避免了安全事故。”贵阳长之琳发动机零部件制造有限公司总经理程智宇说，公司制造车间的钛合金热成型设备面板上不仅能够显示出原材料钛合金在生产时所需的温度，还可显示出生产线上零部件的各种实时信息，能及时监控和分析炉温，更能保证相关生产数据的准确性。

“如今，在我们所在的发动机生态圈中，企业间可以开展很多合作，实现资源调配，并享受更多国家扶持政策。”贵阳长之琳发动机零部件制造有限公司销售部部长张军说，如在技术方面，通过不断向圈内合作伙伴学习新技术新工艺，该企业的技术创新速度得到了一定的提升。

据了解，贵阳高新区构建了以电子信息制造业、先进装备制造业为主导产业，新能源汽车产业为特色产业的“两主一特”产业体系。近年来，贵阳高新区围绕中国航发贵州黎阳航空动力有限公司等龙头企业及关联产业链，为企业发展做“乘法”，强化产业链招商。贵阳高新区通过产业链招商，逐步构建“航空产业生态圈”“微特电机产业生态圈”等以“两主一特”产业为核心的地域产业多维网络体系和产业布局。今年上半年，“两主一特”产业产值完成118.68亿元，占全区规模工业总产值的85.9%。

“催促式服务”打造有温度的营商环境

实现产业链招商需要做大量工作。

“产业链缺什么，就招引什么，贵州航亚科技有限公司就是根据企业的需求招引落地的。”贵阳高新区投资促进局副局长潘泷波说，在“一对一”的服务和对接中，项目专员能随时了解企业需求，并根据企业需求研究产业链招商方案，贵阳高新区也制定出产业链优势细分领域全景图、招商地图、链主企业图等，挂图作战，完善产业链配套。

贵阳高新区正加快实现“短链”延伸、“断链”连通，锚定打造“拆不散、带不走”的产业集群，推动工作从单一的企业招引向产业基地、研发机构、创新团队、高端人才全方位拓展，促进产业链、创新链、人才链融合共生，以形成具有强大聚合力的产业生态。

企业引得进，更要留得住。贵阳高新区不仅给企业营造了环环相扣的产业环境，也打造了有速度更有温度的营商环境。

为了尽快促进项目落地投产，贵阳高新区组建专班、落实专员，为企业提供高效便捷的服务，通过党建指导员、人才服务专员等强化全方位工作保障。对于进入生态圈的企业，贵阳高新区给企业解决生产场地、用电、用水、公寓等生产基本要素需求，进一步为生态圈配套强链提供支撑。

“从建厂到投产，贵阳高新区都给我们提供了很大的帮助。”无锡航亚科技股份有限责任公司董事长严奇说，也因为园区的帮助，公司落地贵阳高新区后，不到一年时间就投入生产。

让严奇记忆犹新的是贵阳高新区的“催促式办理”。“以前都是我们跑部门、催审批，而在贵阳高新区，角色反了过来。”严奇说，贵阳高新区的职能部门不仅帮忙跑腿，还成立了跟踪服务小组，追着企业促发展。

“接下来，我们将以党的二十大精神为指引，以产业大招商、高质量发展为导向，紧紧围绕‘两主一特’以及软件和信息技术服务业，纵深推进产业链招商、厂房招商、基金招商、飞地招商、驻点招商，多措并举抓招商引项目，全力推动电子信息制造等重点产业招商取得新突破。”潘泷波说。

(责编：赵竹青、陈键)

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