原标题：零跑汽车董事长朱江明：做用户“代工厂”，让中国消费者用好车

近期，WISE2022 新经济之王大会举办。大会主题被定义为“Long China Long Innovation 守望中国 保持创新”，大会聚焦新能源、SmartEV、新消费、投资人、硬核科技、数字化、XR与元宇宙和机器人八大热门赛道，汇集数字化、企服、新能源、新消费、双碳、二级市场、商学院、创变者等10大分会场。全方位展望新经济领域的趋势动向，探索新经济领域新的增长点。

零跑汽车创始人、董事长朱江明在会上发表了题为《科技自立，汽车“向中”》的主题演讲。他认为，汽车产业正处于巨大的变革之中，中国汽车已经通过自主创新取得了一些成绩，但必须持续创新才能真正走上世界的舞台。而创新不能脱离市场需求和用户需求，过去中国是世界的代工厂，现在要做自己的代工厂，做用户的代工厂，打掉虚高的品牌溢价，让中国的消费者用好车。

以下为朱江明的演讲实录：

尊敬的主办方，各位嘉宾、媒体朋友们，大家好！非常荣幸能够受邀参加新经济之王大会，本次论坛的主题是“守望中国 保持创新”，我们不仅要看到中国长远的未来，更要通过创新来重塑现有的一些格局，汽车产业也是这样。

我们认为中国是未来世界汽车的中心，中国企业是未来全球汽车产业的主要玩家，所以想以《科技自立，汽车“向中”》为主题谈谈我的思考和理解。

通过近年来的发展，汽车已经在能源形式上实现了转身，智能化也正处于爆发的前夜。汽车的属性正在从单纯的交通工具向生活的第三空间转变，汽车产业处于巨大的变革之中，新能源浪潮已经势不可挡。现在中国汽车已经通过自主创新取得了一些成绩，但是我们必须继续创新、持续创新，才能真正地走上世界的舞台。

今年1到9月份，全球新能源汽车的渗透率已经达到了14%，中国新能源汽车的渗透率已经超过了30%，也就是说在中国100个人买车，其中有30多个人买的是电动车，这个数字在深圳、杭州等城市甚至已经超过了50%。这样的增速，大大超出了所有人的预期。

中国品牌在全球新能源市场扮演越来越重要的角色，在全球市场9月销量排名前20名的新能源车型，中国品牌占据了80%，在国内市场中国品牌占比新能源整车销量近85%。无论是国际市场还是国内市场，中国品牌都成为新能源赛道主要的玩家。

与此同时，中国已经形成了全球最大的新能源汽车的制造和零部件配套的产业链。特斯拉、大众等国际品牌，都在中国布局了主要的生产基地。中国汽车工业几十年的发展已经证明，用市场换技术不能带来核心的竞争力，只有将技术掌握在自己手里，坚持创新，才能够获得真正的成功。

我们认为智能动力、智能驾驶、智能座舱就是新能源汽车的三大核心技术，因此零跑从2015年创立开始，就围绕着三大件进行了持续的研发和技术创新，形成了全域自研、垂直整合的护城河。

电池是智能电动汽车重要的组成部分，零跑从电芯开始研发我们的模组BMS整个电池包系统，也是全球可量产CTC技术的中国厂家。

智能电动汽车的电驱动系统就相当于传统汽车的发动机+变速箱，这是智能电通车企的核心技术，所以零跑从2015年就开始布局我们的动力系统，至今为止零跑在路上跑的15余万辆的电动汽车，全部用的是零跑自主研发的电驱。

智能驾驶是电动汽车的未来，我们也从公司创立就开始布局智能驾驶技术，从硬件、从传感器再到软件，整个全系列全栈自研，我们的目标在2025年能够推出全球领先的智能驾驶系统。

座舱是用户出行体验的核心，零跑在不断努力打造超越用户期待的智能座舱。我们为零跑C11、零跑C01排配置了一个三居室的AI超级智能座舱，率先搭载高通8155芯片，实现一颗芯片控制三屏联动，实现多场景交互的新体验。

我们认为没有独立自主的核心技术，就没有护城河，是注定要被打压下去的。每一辆零跑汽车都搭载了我们自研制造的智能动力、智能座舱，以及智能驾驶系统，我们希望通过全域自研，构建核心的竞争力，让摩尔定律在汽车上发挥作用，让我们的产品具备更强的迭代能力。

当然，无论是自研还是创新，都不能脱离市场需求和用户需求。当前用户的需求是什么呢？是高品价比的优质产品。过去我们是世界的代工厂，苹果、Nike、Adidas都出自中国的代工厂，现在零跑也要做自己的代工厂，做用户的代工厂，打掉虚高的品牌溢价，以高品价比实现豪华品质，顶格满足用户的需求，让中国的消费者用好车。

世界汽车的发展轨迹迎来了中国时代，这将是中国汽车的重大战略机会，中国汽车要从赶超阶段进入领跑阶段，在这个过程中，零跑汽车希望开放共享，与大家一起推动实现技术“向中”，产业“向中”。

(责编：董童、李源)

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