航天新征程｜“自己研制的设备发挥关键作用 自豪感油然而生”
2022年12月08日09:59 | 来源：央视网
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央视网消息：神舟十五号成功发射。航天新征程全网主题活动推出中国空间站等你来出差系列思政课，邀请酒泉卫星发射中心测发技术总体专家谌廷政做客央视网《青春大课》，为你讲述中国航天自主创新的故事。
(责编：赵光霞、袁勃)
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