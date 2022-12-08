原标题：全国交通安全日：松果出行联合交警开展防预性驾驶宣传活动

12月2日是第十一个“全国交通安全日”，为了更好的推广普及“电动自行车防预性驾驶”理念、提升电动自行车驾驶人骑行安全意识，当天，在安徽金寨、广东韶关、云南勐腊、四川剑阁、广西大新等全国30余个城市，松果出行“强国电单车”项目组联合当地交警部门开展“文明守法 平安回家”全国交通安全日主题宣传活动。借全国首个《电动自行车防预性驾驶报告》的发布，活动为广大市民宣传了电动自行车“防预性驾驶”的重要性和相关知识技能，倡导电动自行车骑行人遵守交通法规，增强自我保护能力，营造全社会参与、全员学习的良好社会氛围。

在安徽金寨县，县公安局交通管理大队联合当地松果出行开展主题宣传活动，重点强调了“防预性驾驶”“一盔一带”的重要性，呼吁市民群众骑电动自行车也一定要佩戴安全头盔。

在广东韶关市，在市公安局交警支队的指导下，桢江区交警大队、曲江区交警大队联合 “强国电单车”运营方松果出行发起“全国交通安全日”主题宣传活动，向市民群众介绍“防预性驾驶”的重要性，呼吁市民骑车不载人，遵守交通法规。

在云南景东县，特别设立了“一盔一带”安全守护行动、酒驾醉驾专项整治行动，深化交通事故预防“减量控大”和道路交通安全宣传教育提升行动，引导广大交通参与者自觉抵制交通违法行为。同期，云南勐腊县、墨江哈尼自治县也开展了“文明守法 平安回家”全国交通安全日主题宣传活动。

在四川剑阁县、沙湾区、会理市、邛崃市等地，在交警的指导和带领下，“强国电单车”城市项目组志愿者在城市主要街道和路口，对骑行不带头盔、逆行、闯红灯等违规骑行的用户进行劝阻，并对其进行防预性驾驶安全骑行引导教育。

在广西大新县，强国电单车城市工作人员也走上街头，向市民群众发放宣传单页，传递防预性驾驶安全理念，呼吁市民安全骑行。

各地活动现场，还为广大市民群众准备了安全知识互动答题和《防预性驾驶12计指南》。更有趣的是，现场还设置了趣味的电动自行车“驾驶证考试”手机互动小游戏，通过图画答题的形式，提升用户安全驾驶知识，增强防预性安全出行意识。

除此之外，在广场、街道等公开栏同步张贴了公益安全宣传单，并联合当地交警建立了“交通安全宣传示范点”。同时，充分发挥“强国电单车”车身语音的优势，播放“防预性驾驶”安全宣传车身语音，成为“移动的安全宣传车”。

现场，市民群众还积极加入“交通安全宣传员”公益志愿队伍，持手举牌拍照打卡，呼吁更多市民群众共同引导身边的人自觉遵守交通法规，共建共享平安文明的城市交通环境。

与此同时，12月2日，松果智库在北京发布了全国首个《电动自行车防预性驾驶报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2016年-2020年电动自行车肇事事故连续5年增长，其年平均增长率高达17.17%，在非机动车品类中占比最高。

《报告》中提出的“电动自行车防预性驾驶”理念。并重点针对骑行驾驶人的实际骑行场景，提出了电动自行车“防预性驾驶十原则”，包括骑行前务必检查好车辆装备、佩戴头盔，保持专注驾驶，注意交通信号，谨慎路口穿行，保持车距安全跟车等，其中重点强调了大货车“死亡盲区”“鬼探头”等常见的交通事故场景，展示了各类场景下的“防预性驾驶”安全措施。

同时，为加强防预性驾驶知识和技能的传播，《报告》向政府、行业、用户三方发起倡议。倡议政府有关部门，加强对电动自行车生产管理和销售监管，严厉打击非法生产超标电动自行车，严厉打击车辆违法改装、解除限速等现象。建议各地加强非机动车道和机非隔离设施的建设工作，各地交警部门加强对电动自行车驾驶人的监管执法力度。针对企业，《报告》倡议电动自行车的生产企业须加强车辆硬件安全管理，共享电单车的平台企业可通过技术手段，加强用户安全提醒。同时，《报告》向广大用户呼吁，遵守交规、拒绝改装，积极学习防预性驾驶知识。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经