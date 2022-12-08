精彩回顾！嫦娥四号探测器成功发射4周年
2022年12月08日15:01 | 来源：央视军事
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2018年12月8日，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射嫦娥四号探测器。经过26天的飞行后，嫦娥四号成功着陆月球背面，实现了人类探测器首次月背软着陆，创造了世界探月史上新的里程碑！看视频回顾精彩瞬间！
(责编：胡永秋、杨光宇)
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