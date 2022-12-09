人民网北京12月9日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，国铁集团在认真贯彻疫情防控“新十条”措施、停止查验旅客核酸证明及健康码的同时，主动适应客流变化，有序恢复列车开行。12月8日，开行旅客列车4609列、发送旅客290万人，分别较7日增加141列、26万人。9日，计划开行旅客列车5023列，预计发送旅客350万人。12306网站售票量持续增加，铁路客流呈现明显回升态势。

各地铁路部门根据旅客出行需求，迅速出台恢复旅客列车开行计划。

12月9日起，中国铁路上海局集团公司计划增加沪宁、宁安、杭黄、川渝、中原、湖南湖北等多个方向旅客列车，周末启用高峰运行图。12月8日，该集团公司管内长三角地区发送旅客72.5万人，创12月以来旅客单日发送量新高。

12月9日起，中国铁路南宁局集团公司计划恢复开行43列南宁至柳州、桂林、广州，柳州、桂林、梧州至北海、百色等热门方向旅客列车。

12月9日起，中国铁路南昌局集团公司恢复江西、福建地区前往广深、西南等方向11列旅客列车开行。

12月8日起，中国铁路武汉局集团公司针对武汉去往十堰、襄阳、宜昌等地的客流增多情况，陆续恢复开行汉十高铁、汉宜铁路、京广高铁等线路旅客列车。

12月10日至25日，中国铁路郑州局集团公司将逐步恢复开行郑州至成都、厦门、兰州、太原等方向列车8列。12月8日，该集团公司较前一日旅客发送人同比增长18.3%。

(责编：王连香、高雷)

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