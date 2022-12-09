图片来源：市场监管总局

人民网北京12月9日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，针对部分药品等涉疫物资价格波动情况，市场监管总局以电商平台为阶段重点，对相关哄抬价格线索进行了集中摸排，组织重点省份市场监管部门对具体线索进行逐一核查。初步发现涉嫌哄抬价格的线上药房，已转相关省份市场监管部门立案查处。

随着各地防疫政策逐步细化优化，连花清瘟等部分热销药品出现暂时紧缺，一些不法经营者借机炒作、哄抬价格。市场监管总局结合前期线索，从多个平台提取多家药房9月以来连花清瘟销售数据，并组织相关省份市场监管部门核查进货台账。

核查发现，部分经营者在采购成本变化不大的情况下，12月初开始大幅提高销售价格。如某线上药房销售连花清瘟颗粒6g*10袋/盒，11月采购价格23.5-32元/盒，销售价格26.8-38元/盒，但从12月初开始迅速上涨，至12月5日涨到99元/盒。某线上药房销售连花清瘟胶囊0.35g*24粒/盒，11月采购价格11.5-12.5元/盒，销售价格18.9-33.1元/盒。12月初采购价格14.5-22.5元/盒，销售价格从41.9元/盒迅速上涨至88.1元/盒。上述药房在成本未明显增加的情况下大幅度提高销售价格，或者成本虽有增加但价格上涨幅度明显高于成本增长幅度，已涉嫌构成哄抬价格。

据介绍，下一步，市场监管总局将密切关注药品等涉疫物资价格走势，指导各地市场监管部门严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为，及时曝光典型案例，切实维护涉疫物资市场价格秩序。

(责编：杨曦、高雷)

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