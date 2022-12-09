原标题：阳光保险今日正式在港挂牌 中国保险业再添上市新星

12月9日，阳光保险（06963.HK）正式在港挂牌上市。

阳光保险最终发售价为5.83港元/股，此次IPO募资净额约64.195亿港元，另可超额配售最多1.73亿股。假设行使全部超额配售权，阳光保险集团预计融资金额在74亿港元。

聚焦主业均衡发展 创业基因奠定优势

作为我国快速成长的民营保险公司，阳光保险自成立以来，保持着良好的增长态势，已成为我国保险业发展中的中坚力量。2007年至2021年，其保费收入年均复合增长率达26%，相较于同期保险行业年均复合增长率高出11个百分点；其资产规模从2007年末的111.46亿元增长至2021年末的4416.23亿元，年均复合增长率达30%，高出同业年均复合增长率13个百分点。

其聚焦保险主业并注重价值提升，旗下人身险及财产险业务均实现较均衡快速的发展。截至2022年6月30日止六个月，阳光的总保费收入为629.52亿元，其中人身险业务总保费收入占比66.8%，财产险业务总保费收入占比33.2%。

据了解，阳光保险是我国保险行业中较为罕见的拥有独特创业经历的企业。2004年5月，阳光保险的创始人张维功怀揣阳光梦想，毅然放弃公职，带领5个人的创业团队，从零开始艰难创业之路。由于原有投资者“态度”和“理念”的突变，只能依靠张维功个人不足百万的积蓄作为创业经费，这也更加坚定了他“必须以财务投资者为前提，以价值观认同为根本”的股东的选择理念。经历了220多个日夜，走遍中国17个省，商谈389家企业，他以价值观选择投资者，以完全市场化的方式创业、组建阳光财险，并在此基础上成立了阳光保险集团。

公司彼时形成的“敢于挑战 坚韧不拔”的创业精神，市场化机制和价值创造原则，奠定了阳光的价值主张与企业家精神基础，成为其不断发展壮大的基因力量。

价值发展贯穿始终 不断践行初心使命

时至今日，阳光保险既充满了初生时期敢于挑战的活力，又兼具“农民心态 工匠精神”的踏实稳健，走出了一条价值发展的向上曲线。

如阳光坚持把创新文化渗透至经营管理的各个方面，通过一系列有效的产品创新、模式创新及服务创新，多面提升综合竞争能力，赋能业务持续发展。旗下阳光人寿自2020年起创新性在代理人渠道实施中心城市、省会城区的“突破项目”，有效提升了代理人队伍素质与产能；创新性建立了多层级的客户经营体系，包括面对大众客户群体的“阳光·橙意”体系，以及面向高净值客群的“阳光·臻传”体系。旗下阳光财险则创新探索专属代理门店(“EA门店”)渠道经营方式，形成了“平台+创业”的扁平化、标准化的运作模式，并运用大数据技术不断优化门店的选人、选址、布局模型。经过不断的突破、升级、深耕，阳光保险已形成了强大的市场竞争力，拥有约3150万名个人客户和约80万家团体客户。

在价值相关指标方面，阳光保险在上市保险公司中显得尤为亮眼：新业务价值方面，2022年上半年，阳光保险的寿险新业务价值达到20亿元；内含价值方面，阳光保险2021年同比增长15.5%，高于上市同业平均值，2022年上半年内含价值达到929亿元。

在上市仪式上，董事长张维功说：“阳光的上市，是资本市场为阳光准备的一场，可以说是公司收获的最好的‘成人礼’！”

张维功还谈及了上市对阳光的影响及公司今后发展路径，“踏入了国际资本市场、成为了全球化公众公司，这极有助于拓宽国际视野、增强发展动力”“在新阶段，阳光将以服务国家战略、顺应人们新时代的保险保障需求为根本出发点，以‘做专业领先的家庭保险保障服务提供商与值得信赖的企业风险管理伙伴’为商业追求”“将继续弘扬原始创业精神，以更高的标准，全面推动公司的健康高质量发展，以更加优异的成绩践行‘为客户创造价值、使员工富有成就、为社会营造和谐、让股东获得厚报’的初心使命，开创阳光保险更加美好的未来。”

此次阳光保险的成功上市一方面证明了资本市场对最坚守主业的保险企业的长期价值认可，一方面也为中国保险业的发展壮大带来了更多积极正面的意义。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经