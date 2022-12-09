西南边陲，川滇交界，在一座春天栖息的城市坐落着我国西昌卫星发射中心。出大漠、进深山、赴海岛，在五十多年历史中，这里取得了一个又一个中国航天“第一”，创造了一个又一个世界航天“首次”，成为我国举世闻名的北斗母港、探月母港、天链母港、空间站建造母港……这里也是中国航天的精神“富矿”和文化“沃土”，在传承长征精神、“两弹一星”精神、载人航天精神的伟大实践中，培育践行了新时代北斗精神、探月精神，铸就了西昌航天精神、海岛创业精神和十大优良传统。

岁末初冬，一座城市新地标在这里惊艳亮相，吸引了众多游客前来参观打卡。近年来，在西昌卫星发射中心大力支持下，凉山州、西昌市充分发挥西昌卫星发射中心文化品牌驱动作用，深度挖掘航天资源、用活航天历史、讲好航天故事，全力打造出我国西南地区首个航天主题公园，不仅填补了西昌市航天文化缺乏的空白，更进一步擦亮了航天城名片，让这座千年古城在新时代新征程上绽放出绚丽之花。

文化融合，绽放团结友谊之花

西昌，凉山彝族自治州首府，是攀西地区政治、经济、文化、交通重镇。

作为一座有着千年悠久历史文化的古城，厚重多元的文化在这里交相辉映、异彩纷呈。这里是红色文化的发源地，1935年中央红军巧渡金沙江后，在凉山地区召开了著名的“礼州会议”，“长征”一词在此诞生；这里也是现代科技感十足的航天城，1970年12月，中国航天人从这里起步，开启一场“征高轨、举北斗、探月球、铸天链”向着太空进发的新长征，书写了国人逐梦九天的梦想和荣光。

然而，长久以来这座举世闻名的航天城却鲜有航天文化印记。据航天主题主题公园设计师曾曦介绍：“过去很多游客都是奔着航天城的期待而来，走的时候却带着些许失望，甚至不少人吐槽抱怨过，名气这么响亮的航天城，走遍整个西昌城，似乎都未见有航天科技元素、航天文化元素和航天标志性景点。”

为擦亮航天城名片，近年来西昌卫星发射中心与凉山州、西昌市委市政府同心协力，大力推进航天文化、传统文化、红色文化深度融合、一体发展，打造文旅融合“新名片”，为彰显中国文化自信谱写生动乐章。

“党的二十大报告指出要大力发展社会主义先进文化，在50多年发展历程中，西昌航天人在党的坚强领导下，不断追梦奋斗创奇迹，创造并孕育出的独特航天文化就是社会主义先进文化代表之一。人民航天靠人民，人民航天为人民，我们大力推进航天文化、红色文化、传统文化融合发展，既是弘扬社会主义先进文化的探索性实践运用，也是为驻地西昌航天城提升文化底蕴、增加知名度、美誉度作出的实质性贡献。”西昌卫星发射中心人力资源部主任赵新说道。

2021年2月24日，西昌卫星发射中心与西昌市有关部门召开座谈交流会，中心提议围绕首区大院周边环境整治对南安河、西河进行彻底改造，南接月亮湖公园、西就问天瀑布和鹊桥、东连蓝花楹网红街，建设一个集航天科普、航天文化及爱国主义教育为一体的航天主题公园。火花一经碰出得到了西昌市委市政府领导的积极响应，双方一拍即合达成共识，齐心协力大力推动航天公园建设。

文化碰撞出了团结友谊的绚丽花朵。围绕公园设计理念、建造元素、内容设置及软硬件配套等要素，西昌卫星发射中心与西昌市委市政府进行了多轮研讨、深度沟通、思想碰撞，不断凝聚共识，形成同频共振。不久，航天主题公园正式立项设计，并迅速进入落地实施阶段，推进过程中航天人也与这些城市建设者们结下深厚的鱼水情谊，谱写了彝海结盟精神新时代新篇章。

文化赋能，绽放航天梦想之花

让厚重的航天精神、航天故事、航天文化走出史馆、走向社会、走进百姓，既是为航天公园建设文化赋能的题中之义，也是西昌卫星发射中心支持驻地航天文化旅游建设的责任所系、使命所在。

2022年3月，西昌卫星发射中心组织专人带领设计团队到中心历史展览馆参观见学，并安排史料专家组织专班，为公园设计团队提供航天文化资料及科普知识。同年4月，在设计团队提交初步设计方案后，又主动向西昌市发起了文化设计研讨会的建议，召集航天科技专家为设计团队提供意见方案和设计创意。

党史研究员吕娜是该中心史料专家，全程深度参与了航天主题公园的规划设计，“我们始终突出政治承载、彰显文化底蕴，注重用我们五十多年积累形成的厚重历史、辉煌成就为航天公园提质赋能，让航天公园真正成为发扬中国航天精神、讲述中国航天故事、传播中国航天文化、科普中国航天知识、点燃中国航天梦想的精神高地。”

漫步在航天公园之中，随处可见蕴含着丰富航天历史知识的创新设计。城市新地标腾飞塔，塔高44.86米，取自于西昌卫星发射中心的“金牌火箭”——长征三号运载火箭的高度，形似火箭腾飞形成的一团熊熊火焰，象征着齐心协力、万众一心将火箭推上云霄；九天揽月星河阔，十六春秋绕落回。夜色中，参照了探月工程“绕、落、回”理念设计的“绕月桥”，在辽阔湖面上穿梭分外迷人、令人遐想，步道里嵌入了中心用13年走完探月工程三步走的生动有趣故事，“零窗口”完美表现、“七战七捷”光辉战绩、“玉兔车”微博日记和“颗颗螺钉连着航天事业，小小按钮维系民族尊严”的质量文化等，古老神话故事与现代创造奇迹在这里交相辉映；蓝花楹网红街被升级改造，路边的标识牌上鲜明地展示着一段早期西昌航天人毅然从南美回国，投身航天事业，借花明志的动人故事，使其成为许多向往爱情、步入婚姻殿堂的恋人们必到必照的网红打卡地；绕地广场的世界地图标注有全球29家航天发射场位置，向游人展示着世界航天发展态势和发射场选址蕴含的奥秘；星轨广场互动景墙陈列着中心的功勋火箭，讲述着西昌航天从无到有、从小到大、由大向强的厚重历史和美好未来……

航天文化赋能，让西昌航天城绽放出绚丽的航天梦想之花。自建成开放以来，公园内最常见的身影就是家长陪同着小孩，最频繁的声音就是一个个对浩瀚宇宙充满好奇的问题。11月4日，航天主题公园更是迎来一批特殊的客人，前来参加凉山州建州70周年大庆的航天员翟志刚、汤洪波专程与西昌航天学校中小学生代表来到航天主题公园，围绕航天员在空间站如何生活、学习、工作开展了一场别开生面的面对面交流活动，令孩子们欣喜不已、流连忘返。

“航天发射是最生动的爱国主义教育。置身于航天主题公园之中，接受航天科普、感悟航天精神、传承航天文化，都能激发无数青年学子对探索浩瀚宇宙的好奇心，点燃他们心中的航天梦。”西昌航天学校校长张凌燕感触颇深。

文化引领，绽放高质量发展之花

党的二十大报告强调，要推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。航天公园的提出、设计和建设无不贯彻着创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

在改造之前，航天公园所在的区域是典型的城中村和城乡结合部，乱搭乱建、污水横流、蝇蚊乱飞随处可见，河道垦荒屡禁不止、久治不绝，既污染了环境，又堵塞了行洪通道，对人民生命财产安全构成重大安全隐患。

航天主题公园在建造设计之初就旨在改善西昌水生态环境、提升城市整体建设水平，通过构建生态活力滨水经济带，为加快融入成渝地区双城经济圈，建设国际生态田园历史文化名城作贡献。

“我们秉持文化引领、绿色发展的理念，坚持航天精神文化赋魂与生态环境治理相结合，打造出一张人文与自然紧密交融、生态与文明相得益彰的城市‘新名片’，不仅显著改善了城市环境、加强了城市治理、提升了城市品位，还为我们发展文旅产业提供了核心竞争力，真正让绿水青山变成了金山银山。”西昌市委书记马辉说道。

经过一年多的整治建设，河道三河六岸实现脱胎换骨、华丽转身，市民游客漫步在人工生态湖十几公里的环形道上，早上迎接东方太阳的升起，下午送走美丽七彩晚霞，晚上欣赏一场航天元素十足的灯光盛宴，收获满满的获得感幸福感。

“做梦都想不到，曾经荒凉的河道会变成漂亮的公园。航天公园的建设让我们周边的房价也涨了不少。”市民张先生家住长板桥附近，当初在附近买房时，他没想到过了几年，“嫦娥下凡”给自家门前落了一个美丽的“后花园”。

今年凉山州建州70年州庆前后，前往西昌观光旅游的游客络绎不绝，不少游人纷纷慕名前来西昌市航天主题公园这城市一新地标打卡。随着公园进一步建设开放，也必将带动内需消费强劲增长，航天公园不仅是传播航天文化、开展爱国主义的教育基地，更将成为带动西昌文旅繁荣、助力经济社会发展的一项金字招牌。

“中国式现代化是物质文明和精神文化相协调的现代化，精神文明就是要从中华民族优秀传统文化和先进文化中汲取力量营养，我们大力支持西昌市建设航天主题公园，就是弘扬中国航天文化的生动实践，相信在航天引擎的助力下，未来西昌这座航天城将通过发展航天文化旅游让其故事越讲越精彩、知名度越来越响、科技含量越来越足、现代化建设越来越好！”西昌卫星发射中心党委书记董重庆表示。

记者：胡煦劼 黄国畅 杨志健

(责编：胡永秋、杨光宇)

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