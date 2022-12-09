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各地加力拼经济 企业组团“出海忙”

2022年12月09日15:14 |
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　　（央视财经《央视财经评论》）临近年底，广东、浙江、江苏、四川、福建、海南等多地纷纷组团出海抢订单，组织企业赴境外参加经贸活动。

　　“出海抢单”，成了经济大省不约而同的选择，也成了当下各地“拼经济”的最强注脚。坚持真抓实干，激发全社会干事创业活力，让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创。在当前的经济形势下，通过组团出海抢订单，会给我们的外贸带来哪些新变化？

　　换产品转思路，助力外贸企业稳增长。很多企业都提到渴望和客户“面对面”交流，从线上谈生意，到线下见面谈合作，对于企业来说会带来哪些新机会？企业走出去，要做哪些准备才能实现“抢订单”的目标？

　　即便是在疫情影响的不利局面下，今年前11个月，我国外贸仍然取得了不错的成绩。而随着当前疫情防控措施的不断优化，政府、企业应该如何“对症下药”、稳中提质，实现经济运行质的有效提升和量的合理增长？

来源：央视财经

(责编：胡永秋、杨光宇)
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