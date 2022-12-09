原标题：OPPO与华为签订全球专利交叉许可协议

今日，OPPO广东移动通信有限公司（以下简称“OPPO”）与华为宣布签订全球专利交叉许可协议，该协议覆盖了包括5G标准在内的蜂窝通信标准基本专利。

OPPO首席知识产权官冯英表示：“我们很高兴与华为达成一揽子专利交叉许可协议，这充分体现了双方对彼此知识产权实力的认可和尊重，是双赢的结果。我们将一如既往倡导建立长期健康的知识产权生态，主张以友好协商的方式解决知识产权许可，互相尊重专利价值。”

截至2022年9月30日，OPPO 在全球 40 多个国家及区域布局专利，OPPO全球专利申请量超过83000件，全球授权数量超过42000件。其中，发明专利申请数量超过75000件，发明专利申请在所有专利申请中占比90%。在中国，OPPO 发明授权专利已经连续四年位列企业前三。在全球，OPPO 连续三年跻身 PCT 申请量全球前十。2021 年，OPPO 在欧洲专利申请排名全球第 13，同时跻身美国专利授权榜 TOP50。

华为知识产权部部长樊志勇表示：“经过20多年的持续创新，华为已经在全球范围内形成了包括5G、Wi-Fi、音视频等多个高价值专利包。华为很高兴与OPPO达成交叉许可协议。企业间相互认可知识产权价值，可以促进高价值标准技术研究‘投入——回报——再投入’的创新正循环，提升产业的可持续创新能力，为消费者提供更多有竞争力的产品和服务。”

(责编：董童、李源)

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