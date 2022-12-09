原标题：淮安城市数字大脑入选2022“数字样板”工程优秀案例

日前，淮安市携手新华三集团打造的淮安城市数字大脑成功入选“数字样板”工程优秀案例，为更多城市和政府的数字化变革提供了更具参考价值的启示，彰显了自身开创性、标杆性的独特价值。

应时而为，以数智之力推动城市高质量发展

当前，淮安正在聚力加快传统产业“智改数转”和绿色发展，迫切需要政府运用数字技术手段构建安全底盘牢固、智慧精准高效、更有韧性和温度的数字政府治理体系，更好地服务产业发展和城市数字化治理。

在“以人为本、以数为魂、以用为要”的建设原则之下，淮安与新华三集团紧密合作，在率先建设的5G移动通信网、全面整合共享的政务外网、安全物理隔离的政务内网、统一感知汇聚的物联网基础上，以物理融合的同构混合云打造以区块链为核心的智链数据银行，承载起淮安城市数字大脑，实现数字底座一网同用、社会治理一网统管、民生服务一网通办，打造了一系列基于智能底座，以社会治理、惠企便民等为核心的特色应用场景，让千万居民切实感受到了数字时代的幸福。

归集海量数据，释放创新力量

在统一的数字底座之上，淮安市积极推动市级各部门数据资源目录梳理和全量汇聚，推动数据的融合和开放。目前，“领导驾驶舱”已经对接了32个委办局业务系统，汇聚了全市重要领域核心数据指标197项、3000多个城市重要点位等信息，辅助政府科学决策，推动城市治理由经验判断型向数据分析型转变。

如今，依托云上智链数据引擎对经济社会数据的综合分析和演变预测，淮安从全景淮安数字底座等维度打造主题场景，显著提升企业申办效率。同时，淮安开展了“奖补审批”等一系列在线业务，实施证照自动配对，畅通企业申报政策渠道，显著提升了企业服务的精细化程度，帮助城市管理者掌握企业的生产和经营情况，便于根据实际情况推动域内产业链的协同、平稳、可持续发展。

此外，城市数字大脑的建设也推动了城市治理和政务服务的变革，数字政府的建设带动了全市在优政、兴业、智治、惠民等方面的数字化应用，保进数据成为重要生产要素，吸引新兴产业入驻发展，进一步增强了全市在高端产业的聚集优势和产业升级速度，推动了淮安新兴产业的加速发展。

面对持续迭代和演进的数字化技术，淮安城市数字大脑也在不断进化。面向未来，淮安市将持续探索云智创新技术在城市治理、产业发展、公共服务等不同场景中的新应用、新价值，充分发挥数据的潜能，让淮安的更多居民感受到城市发展的速度与科技创新的温度。

(责编：董童、李源)

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