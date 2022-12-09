原标题：继与万科、美的置业签约后 交通银行又与八家房企签署战略合作协议

近日，交通银行分别与绿城中国、越秀地产、华发股份、龙湖集团、金地集团、大华集团、新希望地产以及君一控股集团（原海尔产城创）八家房企签署战略合作协议。这是交行继11月23日率先与万科集团、美的置业签约后，扩大支持房企的又一举措。根据协议，银企双方将充分发挥各自专业优势，进一步深化在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、保函、供应链融资、债券投资等领域的全面合作。

为有序推进金融支持房地产市场平稳健康发展工作，交行成立由主要行领导挂帅的工作专班，围绕“三稳”“三保”目标，积极践行国有大行使命担当，全行动员部署，持续优化房地产信贷资源配置和授权管理。通过在河南等地试点推出“保交楼”配套融资专项产品、数字化改造优化房贷业务流程、运用并购贷款支持五矿集团、美的置业收购受困房企相关项目等措施助力稳定房地产市场。

下一步，交行将继续贯彻落实人民银行、银保监会关于支持房地产市场平稳健康发展的相关要求，以实实在在的举措为房地产行业良性循环及经济平稳运行贡献力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经