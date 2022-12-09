原标题：连续21年荣获“广东地产资信20强” 雅居乐财务稳健受市场高度认可

12月8日，在“第二十一届（2022年度）广东地产资信20强”的颁奖仪式上，雅居乐凭借稳健的经营发展、良好的企业资信记录和优秀的品牌信誉，获评“第二十一届（2022年度）广东地产资信20强”，这也是雅居乐连续21年蝉联此殊荣，反映了几大金融机构和市场对雅居乐稳健经营及综合实力的高度认可。

雅居乐连续21年蝉联资信20强

“广东地产资信20强”由主流银行共同颁发，是几大金融机构专家们和有关专家学者的集体智慧，是业界公认的权威的信用定价。自2001年开始到今年，广东地产资信20强评审至今已是第二十一届。作为一项已经成功持续21年的权威、客观、真实的专业榜单，坚持以“资信”为准绳，不唯规模，而是以资信稳健、经营规范、健康发展为主要考量。历史的检验，现实的映射，见证了行业的大浪淘沙。

据悉，该奖项评选标准具体囊括资、信、前景三大项的近百个指标，包括企业财务状况、相关部门评价、业主满意度、合作机构的满意度等，是对房地产企业综合财务状况和发展实力的综合考察。评审结果成为各大银行开展信贷、授信、按揭、创新业务等的最重要参照指标。

21年来，雅居乐从首届蝉联至今，一直保持着资信稳健、经营规范、健康发展的态势。雅居乐连续荣获这份荣誉，也是长期以来金融机构给雅居乐的一份客观、公正、科学的信用评价。

评审会秘书长表示，评选坚持以“资信”为准绳，首次通过数据赋能，是今年“资信评审”因应新时代的创新。通过数据的关联性、互证，结合资深专家的经验，全方位的衡量、比对数据的客观性，透过数据看本质。着眼于正本清源、去伪存真，指标设计后的测算结果符合企业现实情况和市场真实情况，因此，更值得有关部门作为制定政策的参考，作为金融机构等开展业务的重要依据。

雅居乐在一众房地产企业的评选中脱颖而出，正是源于其自身的稳健经营和综合实力。

恪守信用，稳健发展，方能行稳致远

事实上，多年来雅居乐一直秉承着稳健的财务策略。尤其是在近几年，在行业融资环境整体收缩与资本市场波动剧烈的情况下，雅居乐在致力于销售规模稳定增长的同时，通过加强现金流管理，合理安排偿债计划，实现业务发展与财务管理的平衡，展现出良好的企业信用和偿债能力，也因此赢得了市场和权威机构的高度认可。

据悉，仅2022年以来，雅居乐积极作为，如期偿还甚至是提前偿还多笔境内外债务，总额高达数百亿元，被业界称为“硬汉”。截至2022年6月30日，雅居乐的现金及银行存款总额为259.25亿元。总借贷相比2021年末减少137.04亿元；净负债比率进一步降低至48.3%，较去年底下降2.5个百分点；短期借贷下降了23.6%。与此同时，今年上半年，雅居乐的实际借贷利率降至5.59%，融资成本也显著下降。

今年以来，雅居乐通过多渠道的融资、积极的现金流管理，进一步巩固和优化了财务的安全边际，去杠杆成效显著。在行业总体融资环境未有明显改善和市场持续低迷的状况下，雅居乐保持了现金流充裕、融资渠道畅通，为公司有序经营、业务快速发展提供了有力保障。

“资信20强”是银行、房企合作的“定海神针”，是信用经济的“压舱石”。在发布会上，有关银行代表表示，随着政策调整和新形势下新的要求，银行将尽最大努力支持资信名单内优质的房地产企业。作为国有大行，银行希望与资信强企在新征程中，共同努力发挥应有作用和担当，帮助企业穿越周期，做稳做强，共同促进房地产业平稳健康发展。

(责编：董童、李源)

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