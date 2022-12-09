人民网记者 许维娜

“共计12万元！合肥8家商铺获租金减免。”

“长沙小微企业主：解决了，减租近9万元！”

“2.5万元！辽宁绥中俩个体户获免租福利。”

……

自8月28日起，人民网“828企业服务平台”联合“领导留言板”开展“国有房屋租金减免政策落地”专项留言征集活动，尽可能帮助小微企业及个体工商户得以渡过难关、焕发生机。征集推出以来，已收到群众反映相关话题留言超2000条。

房屋出租主体政策落实不到位、房屋层层转租责任难划清、二房东“卡”材料拖延、小微企业自身资料不全……记者梳理发现，网友留言多集中在咨询自己承租的房屋是否属于可以减免房租的范围，反映自己因为种种原因享受不到减免房租优惠。

几个月来，北京、湖南、安徽、四川、广东等多地国有企业尤其是央企和高校、研究院所等企事业单位先后对网友留言作出公开回复，积极为小微企业和个体工商户减轻房租负担。

“回复及时，效率很高，结果满意！”征集活动中，有网友这样说道。那么，各地稳企纾困政策实际效果如何？

“我在平台上留言后，问题很快得到了解决，目前房屋租金结算正在办理，算下来3个月能减免3.09万元嘞。”日前，安徽一家小微企业负责人张先生高兴地说。

此前，这位安徽网友留言称，反映国有企业不落实小微企业房租减免政策问题，希望相关部门帮忙协调。

收到网友留言后，安徽省马鞍山市委高度重视，相关部门及时协调网友承租的企业落实政策，并进行回复：“中国邮政集团马鞍山分公司已研究同意给予您减免三个月租金，并正在落实房产出租合同承租主体变更，与承租人重新签订租赁合同，办理租金结算。”

免租政策为小微市场主体提振了发展信心。“解决得很好，目前租金结算正在办理中，算下来三个月租金能减免30900元！”在8月31日的电话回访中，留言网友张先生告诉人民网记者：“今年受到疫情等因素影响，公司经营压力很大，我当时怀着试一试的心情留了言，没想到这么快就收到回应。”

和张先生一样，四川成都新都区的个体工商户胡先生也是享受租金减免的商户之一。“关键时刻减免房租，对于疫情之下的个体户来说，真是一场‘及时雨’。”

“受疫情影响，我们小店的经营成本压力很大。看到国家出台了减免我们承租房租的政策非常高兴。但在办理手续的时候，由于我们是两家各租了一家公房合伙经营，当地公房办要求我们办理‘联营合同备案文件’，主管部门回复说‘从未办理过这样的联营合同备案’，导致我们不能享受房屋租金的优惠。”胡先生在接受人民网记者采访时说。

正当胡先生困惑的时候，他看到了人民网“828企业服务平台”联合“领导留言板”发起的“国有房屋租金减免政策落地”留言征集活动，便在活动中留言。不久，新都区在胡先生的留言下回复：关于您反映的公房减免租金相关问题，租金减免已在按流程办理中，请耐心等待，若有疑问还可直接到街道综合办公室咨询。

房租减免工作是国家的一项重大决策部署，是稳住经济大盘的重要工作举措，对保市场主体、保就业、保民生意义重大。今年以来，中央和多地均出台了相关政策，要求中央企业和省、市、区等级别国有企业，对承租其房屋的服务业小微企业及个体工商户减免房租，促进企业尽快走出困境、恢复正常经营，助力经济提振。

与市场中的大中型企业相比，小微企业和个体工商户的抗风险能力较弱，并且自身化解疫情所带来的不利影响的能力也相对有限，因此，更加需要来自外部力量的帮扶。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁在接受人民网记者采访时表示，人民网推出的“国有房屋租金减免政策落地”专项留言征集活动，让中小企业能够及时、准确反馈困难和建议，体现了平台的权威性，帮助企业了解、掌握、用好、用足各项惠企业政策。

据介绍，为助力推动大中小企业融通创新、合作共赢，人民网推出了“828企业服务平台”（http://828.people.com.cn），并启动“小巨人护航计划”，通过“搭建一个平台，汇聚一众伙伴，服务一批企业”，以线上平台运营、线下城市路演等形式，搭建政府与企业之间、企业之间融通合作的桥梁，助力企业与地方经济高质量发展。平台全面服务各级党委政府、行业主管部门与行业协会、各类企业，致力于实现四个好：招引好项目、培育好企业、打造好产业、成就好生意。

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(责编：鲁婧、高雷)

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