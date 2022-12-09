新华社北京12月9日电（记者张辛欣）中国汽车工业协会9日发布数据显示，1至11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍，市场占有率达25%。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，促进消费一系列政策对稳定车市增长起到明显的作用。11月当月，新能源汽车继续保持快速增长，月度产销再创新高，分别达到76.8万辆和78.6万辆，同比分别增长65.6%和72.3%，市场占有率达到33.8%。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，插电式混合动力汽车产销微降，其余两类产销呈不同程度增长。

在新能源汽车延续良好态势的拉动下，乘用车市场保持平稳发展。1至11月，乘用车产销分别完成2170.2万辆和2129.2万辆，同比分别增长14.7%和11.5%，累计增速放缓。在乘用车主要品种中，与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）产销依然呈现较快增长。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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