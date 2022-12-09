南水北调东线北延工程首次冬季向冀津调水
2022年12月09日17:09 | 来源：新华网
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新华社北京12月9日电（记者刘诗平）记者从中国南水北调集团有限公司了解到，南水北调东线北延应急供水工程9日10时启动2022年至2023年度向河北、天津调水工作，这是北延工程首次启动冬季调水。
12月9日10时，南水北调东线山东德州六五河节制闸开启，北延工程启动向冀津调水。（受访单位供图）
北延工程自2019年应急试通水以来已开展了3次调水，累计向河北、天津调水2.48亿立方米。北延工程的首次冬季调水，是保障冀津地区2023年春灌储备水源、确保粮食安全、巩固河北地区地下水压采效果所实施的常态化供水。
据南水北调集团东线有限公司副总经理冯旭松介绍，与往年相比，本次调水有3个特点：调水量将创历史新高，预计向河北、天津调水2.16亿立方米；调水时间比以前要长，从2022年12月9日至2023年5月31日；首次实施冬季调水，将面对冰期调水的挑战。
“北延工程充分利用南水北调东线的供水能力，加大供水力度，扩大供水范围，可以更好地缓解华北地区地下水超采，持续推进华北地区河湖生态环境复苏，实现京杭大运河全线贯通补水目标，提高冀津地区水安全保障能力。”冯旭松说。
据了解，为高质量完成北延工程首次冰期调水，水利部南水北调司和南水北调集团高度重视，做好调水检查，加强组织协调。各相关单位认真抓好调水实施安排，确保安全、高效完成本次调水任务。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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