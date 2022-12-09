近期，江苏和浙江已有多地包机团陆续出发，浙江嘉兴一批纺织服装企业已经抵达日本，来看看这些天他们在日本的收获。

亚洲纺织成衣展于本周三在日本东京开幕，浙江嘉兴外贸团的50家企业早在12月4日便乘坐包机抵达日本，准备参展。展会开幕第一天，嘉兴一家丝绸企业就迎来了一单意向洽谈。第二天早上七点多，公司业务员陆晨辉乘坐计程车赶往客户所在地东京浅草区。意向客户主营日本传统和服，希望引进丝绸面料应用在和服制作中。

据了解，此届成衣展吸引了来自全亚洲430余家企业参展，其中来自嘉兴的企业占据了近五分之一。

浙江嘉兴某进出口贸易公司董事长 马国明：趁这次的展会，我们要走到市场去做一些深度的市场调研，跟专业人士面对面沟通，真正地走到消费者中间去了解产品的流行变化趋势。

记者了解到，截至目前，嘉兴已成功组织三批商务包机飞往日本、德国参加国际贸易展会，开展商务拜访、考察、招商等活动。此外，嘉兴已确定截至明年底前的80多批出境参展和招商团组名单，仅今年12月就有5个团组出境。

浙江省嘉兴市商务局局长 张月琴：嘉兴的经济外向型程度特别高，整个要达到69%。企业畅通交流让他们能够走出去，能把客商引进来，对我们现在政府部门来说是当务之急。

相关措施调整后，不仅中国企业在不断走出去，外来客商入境也更加便利，带来新的商机。在浙江绍兴的柯桥轻纺城，这两天外来客商的面孔明显增多。

孟加拉国采购商 明度：之前我有尝试过很多国家的市场，比如说日本、韩国、印度。还是感觉柯桥的整个服务，包括产品是最好的，我们的大部分贸易还是和柯桥进行的。

浙江中国轻纺城集团东市场分公司负责人 孟伟东：三天以前，下一年的房子大概还有三分之一没有出租。两天时间，现在基本上把一楼的房子全部租完了。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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