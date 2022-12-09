人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

浙江企业包机东京参展 外商来华也明显增多

2022年12月09日19:45 | 来源：央视财经
小字号

　　近期，江苏和浙江已有多地包机团陆续出发，浙江嘉兴一批纺织服装企业已经抵达日本，来看看这些天他们在日本的收获。

　　亚洲纺织成衣展于本周三在日本东京开幕，浙江嘉兴外贸团的50家企业早在12月4日便乘坐包机抵达日本，准备参展。展会开幕第一天，嘉兴一家丝绸企业就迎来了一单意向洽谈。第二天早上七点多，公司业务员陆晨辉乘坐计程车赶往客户所在地东京浅草区。意向客户主营日本传统和服，希望引进丝绸面料应用在和服制作中。

　　据了解，此届成衣展吸引了来自全亚洲430余家企业参展，其中来自嘉兴的企业占据了近五分之一。

　　浙江嘉兴某进出口贸易公司董事长 马国明：趁这次的展会，我们要走到市场去做一些深度的市场调研，跟专业人士面对面沟通，真正地走到消费者中间去了解产品的流行变化趋势。

　　记者了解到，截至目前，嘉兴已成功组织三批商务包机飞往日本、德国参加国际贸易展会，开展商务拜访、考察、招商等活动。此外，嘉兴已确定截至明年底前的80多批出境参展和招商团组名单，仅今年12月就有5个团组出境。

　　浙江省嘉兴市商务局局长 张月琴：嘉兴的经济外向型程度特别高，整个要达到69%。企业畅通交流让他们能够走出去，能把客商引进来，对我们现在政府部门来说是当务之急。

　　相关措施调整后，不仅中国企业在不断走出去，外来客商入境也更加便利，带来新的商机。在浙江绍兴的柯桥轻纺城，这两天外来客商的面孔明显增多。

　　孟加拉国采购商 明度：之前我有尝试过很多国家的市场，比如说日本、韩国、印度。还是感觉柯桥的整个服务，包括产品是最好的，我们的大部分贸易还是和柯桥进行的。

　　浙江中国轻纺城集团东市场分公司负责人 孟伟东：三天以前，下一年的房子大概还有三分之一没有出租。两天时间，现在基本上把一楼的房子全部租完了。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
乘联会：11月我国新能源乘用车零售销量同比增长58.2%
　　人民网北京12月9日电 （记者王连香）据全国乘用车市场信息联席会（以下简称乘联会）发布数据显示，11月，我国新能源乘用车批发销量达72.8万辆，同比增长70.2%，环比增7.9%；1至11月，新能源乘用车批发574.2万辆，同比增长104.6%。11月，新能源乘用车零售销量达到59.8万辆，同比增长58.2%，环比增7.8%；1至11月，新能源乘用车国内零售503.0万辆，同比增长100.1%，保持趋势性上升态势。…
中汽协：1至11月汽车销量达2430.2万辆 同比增长3.3%
　　人民网北京12月9日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2022年11月，汽车产销略显疲弱，环比、同比均呈现下降，下行趋势明显，总体表现不及预期。 数据显示，11月，汽车产销分别达到238.6万辆和232.8万辆，环比分别下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部