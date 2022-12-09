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捷龙三号运载火箭

首次飞行成功

我国海上发射已经五战五捷

捷龙三号运载火箭

首次飞行圆满成功

北京时间2022年12月9日14时35分，我国太原卫星发射中心在黄海海域使用捷龙三号遥一运载火箭，采用“一箭十四星”方式，成功将吉林一号高分03D47-50星、东坡08-10星等14 颗卫星顺利送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

此次任务是捷龙三号运载火箭首次飞行。捷龙三号是一款“高性价比、高可靠、快履约、快发射”的中低轨道固体火箭，全箭总长31.8米，箭体最大直径2.64米，起飞质量140吨，500公里轨道运载能力达1.5吨。

据航天科技集团一院长征十一号、捷龙三号运载火箭副总指挥龙威介绍，捷龙三号火箭的运载能力相当于是长十一火箭运载能力的3倍。此次任务验证了大吨位火箭在海上热发射的安全性技术。

海上发射技术难度高

仅有少数几个国家掌握

不同于陆地发射，在海上发射卫星是一种全新模式。由于技术难度高，世界上仅有少数几个国家具备实施能力，而我国的海上发射已经五战五捷。

2019年6月5日，在我国黄海某海域，长征十一号固体运载火箭发射升空，成功将7颗卫星送入预定轨道，这是我国首次执行海上发射任务；

2020年9月15日，我国在黄海海域用长征十一号固体运载火箭，采取“一箭九星”方式将“吉林一号”高分03-1组卫星送入预定轨道。这是我国首次海上商业发射任务，海上发射常态化的大幕就此拉开；

2022年4月30日，国内首次“一站式”海上发射，实现火箭总装、总测、出港、发射一体化历史性突破；

2022年10月7日，国内首次近岸发射，采用“一箭双星”方式获得圆满成功，再次创造中国卫星近岸问天新纪录；

今天，捷龙三号火箭首飞。此次首飞，捷龙三号采用全新的发射平台在海上进行发射，实现了首次海态热发射、首次海态液压起竖、首次悬臂发射。

监制丨刘一鸣

主编丨徐蕾莹

总台记者丨马敏捷 吴慧彤 宋建春 由依卓 郝明鑫 陆兴 郭厚泽 赵嘉豪 唐海波 甜甜

(责编：胡永秋、杨光宇)

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