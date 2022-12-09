人民网记者 栗翘楚

12月4日清晨，一支由浙江省商务厅等省级部门负责人组成的浙江拓市场经贸代表团驱车前往机场，开始了为期6天的欧洲行。据了解，这只是浙江省企业代表出海抓订单的队伍之一，截至12月9日，浙江省、市各级商务部门陆续组织企业前往世界各地参展、洽谈、寻求合作机遇。

“我们希望通过政府部门带头走出去，向企业释放更积极的信号，让他们更有信心、有意愿主动走出去，获得更多与国际同行竞争合作的机会。”该代表团秘书长李琳说。

对外贸易一头连着国内市场，一头连着国际市场，是促进“双循环”的关键枢纽。记者了解到，面对全球通胀、能源危机等多重压力，近日，四川、江苏、广东等地也相继组织外贸企业商务包机赴海外拓展国际市场。

四川省商务部门组织企业与外国客户零距离交流洽谈、实物展示产品，助推订单产生的更多可能性；南京市商务部门联合其它有关部门出台创新政策举措，为本地企业出海提供一站式服务；佛山市商务局依托当地优势产业，组织企业深入多国拓展市场、签下“大单”……

商务部研究院副院长崔卫杰接受人民网记者采访时表示，近期各省纷纷组织企业包机出海抓订单和招商活动，向全球释放了积极信号，这既是我国坚持推进高水平对外开放的具体体现，也是我国统筹疫情防控与经济社会发展进入新阶段的重要标志。

企业组团出海抓订单、稳外贸

12月4日上午7点多，浙江嘉兴日本AFF参展团乘包机从杭州萧山国际机场出发，赴日本东京。据悉，包机团里共有参展企业50家96人，成员中大部分是嘉兴的外贸企业负责人，也有来自杭州、宁波、湖州等地的10多位“外贸人”，赶来搭乘这趟商务包机。

浙江嘉兴日本AFF参展团。嘉兴市商务局供图

“希望能顺利见到老客户，当然也希望能借此机会发掘新客户。”时隔三年，坐上赴海外的飞机，“外贸人”们对这次出行充满期待。

有人在出海，而有人已经尝到了甜头。

“这次欧洲之行与多位客户达成了合作共识，让我对产品未来热销海外更有信心！”广东万和新电气股份有限公司副总裁杨颂文对媒体表示。

据佛山市商务局消息，11月24日至12月2日，由佛山市政府牵头、佛山市商务局组织，包括政府部门、2家商协会和22家企业相关负责人组成的广东省佛山市经贸代表团先后飞往波兰、德国和匈牙利三个国家举行系列经贸交流活动，并屡有企业与客户签署合作协议，收获客户递来的“大单”。

受天然气短缺等因素影响，近期以德国为代表的欧洲市场对空气能热泵、电暖器、电暖风等采暖类电器产品需求猛增，佛山企业收获的订单中有不少都涉及采暖电器。北京时间11月28日晚间，德国尼奥有限公司与广东高而美制冷设备有限公司在中国（佛山）—德国（柏林）经贸合作交流会现场签署三年合作协议，涉及金额达2200万欧元。

多样化政策支持企业保订单拓市场

记者从南京市商务局获悉，为鼓励企业出海争订单、拓市场，加大赴境外招商引资和开展经贸洽谈的力度，近期南京市商务局会同财政、公安出入境等部门研究出台创新政策举措，为本地企业出海提供一站式服务，打造“国际商务班机”出海新通道，帮助商务团组实现“优进优出”“快进快出”，也为省内和都市圈城市企业从禄口机场出入境提供优质保障服务。

在这份政策“大礼包”中，南京市外贸企业赴境外进行参展、洽谈等商务活动，产生的交通费用和入境隔离费用，按照不超过50%的比例给予补贴，出入境机票最高可补8000元。

对于拿到订单的企业，各地海关也积极出台一系列通关便利化措施，保障订单及时交付。

关员对出口钢材进行现场检查。日照海关供图

近日，江西新钢南方新材料有限公司一批重304吨、价值157万元的电工钢顺利办结通关手续，即将发往巴基斯坦。

今年以来，受疫情影响，出口物流不畅，导致企业订单交付不稳定，面临违约风险。“海运订舱订柜比较难，留给我们装运、签证和报关的时间非常紧张，稍有耽误就可能赶不上船期，影响订单交付。”该公司进出口业务负责人周世龙说。

为帮助企业解决实际困难，南昌海关所属新余海关从高端电工钢出口的合规申报环节入手，现场核实100项申报要素，逐一规范，避免报错退单；引导企业通过“单一窗口”用好“预约通关”“提前申报”等通关便利化措施，确保出口零延时；允许资料容缺审批，实现签证零等待，尽力缩短办事时间，为企业订舱赶船留下更充裕的应对余地。

强信心稳预期 推动经济稳中向好

近日，海关总署发布数据，今年前11个月，我国进出口总值38.34万亿元，比去年同期（下同）增长8.6%。其中，出口21.84万亿元，增长11.9%；进口16.5万亿元，增长4.6%；贸易顺差5.34万亿元，扩大42.8%。

业内人士分析，前11个月，我国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等出口大幅增长，体现了我国出口结构进一步优化、迈向中高端。

西部陆海新通道海铁联运班列。广西壮族自治区发展和改革委员会供图

在整体需求萎缩的大环境下，各地企业都在卯足劲获取订单。值得注意的是，早在9月27日，商务部印发《支持外贸稳定发展若干政策措施》（以下简称《措施》），《措施》就保生产保履约、积极支持企业参加各类展会抓订单、进一步发挥跨境电商稳外贸的作用等6个方面做了部署。

“不等不靠，以变化创新应对困难阻碍。改变传统做法，采用‘代参展’等方式参加国际性展会，仍是四川外贸企业扩大客户来源的重要途径。”四川省商务厅外贸促进处负责人表示。

该负责人介绍，四川省商务厅推出“代参展”“线上展”等参展新方式的支持举措后，2022年全省已有超过100家企业参加国（境）外国际性知名展会，不断接触新客户，掌握国际最新行业动态和产品需求，寻求合作意向。

随着疫情防控“新十条”的推进，更多企业正加码开拓海外市场。

“随着我国不断优化疫情防控措施，疫情防控对经济社会发展尤其是开放型经济的影响会越来越小，因疫情而放缓或压制的外贸外资等开放型经济活动会逐步得到释放。这也意味着，逐步走出疫情影响的中国将会为经济全球化注入强心剂，为全球经济、贸易与投资走出低迷注入新的动力。”崔卫杰说。

(责编：鲁婧、高雷)

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