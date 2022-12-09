新华社北京12月9日电 水利部9日发布消息称，水利部门加强水库除险加固和运行管护，落实水库安全度汛措施，突出病险工程安全度汛管理，2022年全国实现水库“零溃坝”，最大程度地减轻了水旱灾害损失。

水利部相关负责人表示，2021年以来，水利部门优先安排了病险程度较高、防洪任务较重的7695座小型水库实施除险加固。通过对病险问题的综合治理，众多小型水库安全状况加快好转，不再是水利行业的“心腹大患”，而成为防洪抗旱、灌溉供水的骨干力量。

统计显示，2021年以来，水利部推进实施31013座小型水库水情测报设施、23217座大坝安全监测设施建设。通过完善监测设施，实时掌控信息，科学实施调度，进一步提升了小型水库防风险、保安全的能力。

针对乡镇村组“散养”的小型水库，水利部指导地方积极创新小型水库管护机制，推行专业化管护，落实管护主体、人员、经费，初步建立起长效管护机制，提升安全管理水平。

同时，水利部门持续完善安全管理责任机制，全面排查治理工程安全隐患，水利工程各类隐患得到有效化解，工程运行安全平稳。

据介绍，水利部近日出台了《关于强化水库漫坝险情和垮坝事件调查处理工作的意见》，对水库发生漫坝险情和垮坝事件的调查、追究、整改、惩戒等作出明确规定，对发生水库垮坝事件的省区市，将暂停安排新建小型水库项目中央资金和新建中型水库项目中央投资，建立起夯实水库安全管理责任、严防漫坝险情和垮坝事件的倒逼机制。

(责编：胡永秋、岳弘彬)

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