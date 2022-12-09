第三架AG600M飞机成功首飞
2022年12月09日23:37 | 来源：新华社
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记者从中国航空工业集团有限公司获悉，12月9日，由该集团自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600M（1006架）在广东珠海成功首飞。这是2022年以来第三架完成首次飞行试验的AG600M飞机。
图为首飞现场。（航空工业集团供图）
8时10分，首飞机组驾驶着AG600M飞机从珠海金湾机场滑行起飞，在空中平稳飞行13分钟，完成一系列既定试飞科目后，于8时23分平稳降落，飞机状态良好，操纵系统正常，各系统运行稳定。
研制批全状态新构型灭火机共投产四架，此次飞行试验的AG600M（1006架）属该型飞机的第三架。首架机已于5月31日实现了陆上首飞，8月29日实现了水上首飞。第二架机于9月10日实现陆上首飞。第三架机自交付试飞以来，陆续完成地面调试、发动机试车、低中高速滑行，于12月9日完成了首次飞行试验。截至目前，已有三架机同时开展飞行验证试验任务。
AG600飞机采用“水陆两栖、一机多型、系列发展”的设计思路，改进优化后的AG600M飞机最大起飞重量提高到60吨，最大投水量达到12吨，巡航高度提高到7600米，设置增压舱，采用电传飞控和综合航电系统。改进优化后的AG600M飞机安全性、任务执行能力、舒适性及经济性等都得到了明显改善和提高。（记者胡喆）
(责编：岳弘彬、白宇)
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