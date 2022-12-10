新华社北京12月9日电（记者刘慧）证监会9日宣布，广州期货交易所工业硅期货合约正式挂牌交易时间为2022年12月22日，工业硅期权合约正式挂牌交易时间为2022年12月23日。

此外，证监会表示，根据《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》（证监会令第116号）的有关规定，日前，证监会确定大连商品交易所的黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货和期权为境内特定品种。上述品种于2022年12月26日引入境外交易者参与交易。

(责编：岳弘彬、白宇)

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