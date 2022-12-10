原标题：中国天眼FAST获得银河系气体高清图像

近日，国家天文台韩金林研究员科研团队利用中国天眼FAST探测了银河系内气体介质，获得高清图像。系列成果于2022年12月10日发表在专业学术期刊《中国科学》上。

中科院国家天文台科研团队利用中国天眼FAST对银河系逐点巡测、搜寻脉冲星的同时，同步记录了星际气体的谱线数据，并于近期完成了对银河系一个部分的观测，处理了约4.4万条无线电谱线数据，获得了国际上最高灵敏度和清晰度的银河系内氢原子气体的分布结构和电离气体的弥漫特征。该科研团队利用脉冲星探测了银河系内迄今为止最大范围的磁场特征，并利用中国天眼FAST扫描了银河系的一块区域，新证认出两例超新星爆炸的遗迹。这些研究从多个角度揭示了在星际空间中隐藏的恒星从诞生到消亡的奥秘，对理解银河系中的天体诞生和星际空间的物质循环具有重要意义。

中科院国家天文台研究员韩金林介绍，在广袤星际空间弥漫的氢原子气体，汇聚冷却后能够形成氢分子云团，并在高密度核心孕育出新一代恒星。新生的恒星会电离周围气体，恒星由生到死、不断演化，最终消亡后爆炸，并将合成的气体和元素挥洒到星际空间，其中一些恒星消亡后会产生超新星遗迹和脉冲星。利用新观测的数据，科研人员将在银河系结构方面做出新的探索，发现银河系远距离的电离气体和原子气体的结构，并对这些气体形成恒星和周围的电离的物理特征进行深入研究。

(总台央视记者 帅俊全 褚尔嘉)

(责编：王连香、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经