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报告：西部百强县人均GDP超过全国平均水平

王庆凯
2022年12月10日08:49 | 来源：中国新闻网
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原标题：报告：西部百强县人均GDP超过全国平均水平

中新网北京12月10日电 赛迪顾问县域经济研究中心日前从经济实力、增长潜力、富裕程度、绿色水平四大维度，对西部12个省(市、区)的828个县级行政区县域综合竞争力进行了全面评价与分析，并得出2022年西部百强县榜单。

研究指出，西部地区县域经济的发展极不平衡，四川的百强县数量独占鳌头。2022年西部地区12省(市、区)中共有10个省(市、区)的县(市、自治县)进入西部百强县。从省份来看，2022年，四川省共有36个县(市)上榜西部百强，占据总量的三成以上。云南、贵州、两省上榜县(市)均超过10席，广西、新疆、陕西、内蒙古、重庆五省(市、区)上榜数量在5-10个之间，青海、宁夏分别有1个县级市入榜。甘肃、西藏的县(市)均无缘进入西部县域百强榜。

在经济规模方面，研究认为西部百强县经济规模突出，但仍有较大提升空间。2021年，西部百强县GDP总量为4.3万亿元，仅低于西部地区的四川省，高于西部地区其他省(市、区)。西部百强县GDP规模突出，但与全国百强县(11.4万亿元)相比，不足全国百强县体量的一半，尚有不小差距。

值得注意的是，西部百强县人均GDP超过全国平均水平。2021年，西部百强县人均GDP为10.73万元，与西部地区各省(市、区)相比，高于内蒙古(8.54万元)、四川(6.43万元)与云南(5.77万元)，约为贵州省(5.08万元)的2倍。从全国来看，西部百强县人均GDP高于全国平均水平(8.1万元)。

研究还发现，西部百强县空气优良天数比例优于全国。2021年，西部百强县空气优良天数比例达89.8%，高于全国平均水平2.3个百分点，同时也略高于四川(89.5%)、内蒙古(89.6%)水平，但与云南相比，尚有较大差距。(记者 王庆凯)

(责编：王连香、杨迪)
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