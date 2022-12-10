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全球民航市场迎来新机型 中国大飞机事业迈入新征程

2022年12月10日09:27 | 来源：中国新闻网
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原标题：全球民航市场迎来新机型 中国大飞机事业迈入新征程

中新社上海12月9日电 2022年12月9日，对于中国和世界民航界来说，都是一个值得载入史册的重要日子。

这一天，中国国产大型客机C919全球首架交付飞机正式在上海交付用户，中国人长久以来乘坐国产大飞机的梦想即将成为现实。中国民航运输市场将首次拥有中国自主研发的喷气式干线飞机，由此，中国大飞机事业也迈入规模化系列化发展新征程。

C919全球首架正式交付，还意味着30多年来，全球民航运输市场将迎来最新一款全新研制的单通道干线飞机。无疑，这将为全球航空公司和客户提供更多选择，为全球供应商和合作伙伴带来更多机遇，为全球商用飞机产业注入新的活力，亦将更好服务全球航空旅客的美好出行需求。

为了这一天，历经20世纪“运十”工程遗憾下马、麦道合作项目“无疾而终”之痛后，中国几代航空人秉持“哪里跌倒就从哪里爬起来”的坚强信念，努力拼搏、接续奋斗，终于让大飞机事业重获新生并确立新方向、新目标。

为了这一天，中国2006年将大型飞机列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》确定的16个国家科技重大专项；2008年5月，承担大型客机研制并统筹干线飞机和支线飞机发展的中国商用飞机有限责任公司(中国商飞)在上海正式组建成立，被人们亲切称为大飞机公司，中国大型客机研制由此正式起步。

随后，通过持续科技攻关，中国首款大型客机C919从2015年11月总装下线，到2017年5月成功首飞，从2022年9月、11月先后取得型号合格证和生产许可证，再到今天C919全球首架顺利交付。这十多年来，中国大飞机事业创造出一个又一个重大里程碑，成功“开花结果”。

以“让中国的大飞机翱翔蓝天”为企业使命的中国商飞当天在交付仪式上表示，从C919的设计研发、生产制造到如今的交付，中国商飞始终以市场为导向，不断提供满足客户需求的高质量产品和服务，并将安全贯穿飞机全生命周期，努力将C919大型客机打造为“航空公司爱买、飞行员爱飞、乘客爱坐”的商用飞机。

针对中国C919全球首架交付对世界民航市场影响的议题，有观察人士分析称，目前，世界民用客机市场仍是欧洲空客(A)美国波音(B)双雄争霸，中国大型客机(C)加入市场竞争，对推动全球航空产业链合作创新具有重要意义。世界很大、天空很广阔，完全容得下A、B、C同台竞争合作，只要保持良性竞争、推动互利合作，就一定能实现共赢。

当然，C919全球首架交付仪式以“携手翱翔新时代”为主题，也充分彰显中国在民航领域诚邀合作、携手共进的态度和愿望。

对于民机发展而言，C919全球首架交付只是“万里长征迈出第一步”，后续商业首航及航线运营、市场拓展等还有很长的路要走。面向未来，期待并相信“小荷才露尖尖角”的中国大飞机事业持续稳定发展，不断发挥后发优势，早日在中国的蓝天上占据“C位”。(记者 孙自法)

(责编：王连香、杨迪)
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