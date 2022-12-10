原标题：探访复工复产后的乌鲁木齐国家二类口岸

9日上午，中新社记者走进乌鲁木齐市“新疆西域轻工基地国家二类口岸”的内外贸商贸交易区，一路上见到不少商户正忙着清点、搬运货物。店铺内，顾客仔细挑选着商品，货架上整齐地摆放着进口的红茶、巧克力和红酒等商品。

铁留别克从货架上拿起两盒包装精美的进口红茶仔细比较着，不时向店主询问两款茶的区别。“我昨天从阿勒泰开车来，在商贸城给自己的店铺采购一些货物。”铁留别克告诉记者，复工复产以后，他家店铺的商品销售迅速，因此自己赶快到乌鲁木齐进货。

“我是这里的常客，从这里能采购到许多受顾客欢迎的进口商品。”铁留别克说，下单后，货物当天就能打包送走，物流速度非常快，基本第二天就能收到货。

据悉，“新疆西域轻工基地国家二类口岸”内建有跨境物流园区、内外贸商贸交易区、涉外酒店、餐饮配套服务区等。

新疆西域轻工基地(集团)有限责任公司常务副总经理张文介绍，口岸内的新疆西域国际商贸城是乌鲁木齐规模最大的内外贸专业市场之一，货物辐射南北疆和新疆周边10余个国家。在国际物流园区的帮助下，客户在商贸区交易下单后，货物分拣装车发送工作一天内就能完成。每年通过国际物流园发往哈萨克斯坦、俄罗斯、巴基斯坦、阿富汗等国货物占乌鲁木齐出口货物的70%，出车量每年逾11000车次，年货物吞吐量约40万吨。

记者走进商贸城一家专营皮草的店内，店主张勇脖子上挂着一条量体的软尺，正在向进门的顾客介绍店里的皮草大衣。张勇告诉记者，她从2007年就开始在商贸城做皮草生意，如今不仅将店开到国外，生意伙伴更是遍及哈萨克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等国。

“最近很多国外的客户都在和我联系，说准备要过来亲自选购。”张勇说，每年入冬以后，皮草服饰在中亚、西亚国家都很受欢迎，预计这一段时间的生意会很忙。

数据显示，1月至9月，乌鲁木齐市实现外贸进出口总额372.24亿元(人民币，下同)，同比增长22.1%。其中，出口274.55亿元，同比增长32.8%。(作者 喇小飞 潘琦)

(责编：王连香、杨迪)

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