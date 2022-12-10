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首架C919大型客机交付用户

2022年12月10日10:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海12月9日电  （记者刘士安、余建斌、沈文敏）9日，一架C919大型客机从上海浦东国际机场启航飞往上海虹桥机场，标志着全球首架C919大型客机交付首家用户中国东方航空股份有限公司。

　　历经几代人的努力，我国民航运输市场将首次拥有我国自主研发的喷气式干线飞机，大飞机事业迈入规模化系列化发展之路，对推动全球航空产业链合作创新、加速我国民航运输市场供给侧结构性改革、助力加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要意义。

　　交付仪式上，中国商飞向中国东航交付“C919全球首架纪念钥匙”，颁发飞机销售证；中国民航局向中国东航颁发国籍登记证、单机适航证（AC证）、电台执照。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月10日 07 版）
(责编：岳弘彬、胡永秋)
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