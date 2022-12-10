本报记者 高 乔

12月2日，一辆“复兴号”列车行驶在中老铁路昆明市晋宁区内。

梁志强摄（新华社发）

12月3日，中老铁路开通运营满一周年。据中国国家铁路集团有限公司消息，截至当日，中老铁路累计发送旅客850万人次，其中国内段720万人次、老挝段130万人次；发送货物1120万吨，其中跨境货物超190万吨，运输安全保持稳定。北起中国云南昆明、南至老挝首都万象、全长1035公里的中老铁路，已成为连接中老、辐射东南亚的国际物流黄金大通道，正为地区经贸交流合作源源注入活力。

交出亮眼成绩单

12月3日，一列搭载泰国、老挝水果的列车，由云南磨憨铁路口岸进境水果指定监管场地驶向中老铁路磨憨站。这是中老铁路首列进口水果直达列车，首批全程经铁路运输的进口水果由此运往中国各地。这也意味着，来自老挝、泰国、缅甸等东南亚国家的优质农食产品，将借助中老铁路通关快捷、国际货运规模化的优势，更加安全、快速地销往中国市场。

目前，中老铁路全线开通14个货运站，口岸通关效能大幅提升，实现昆明至万象最快26小时直达。中老铁路跨境货物列车由开通初期的日均2列增加到目前的日均12列，跨境货物已覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、越南、孟加拉国、新加坡等共建“一带一路”国家，货物品类由开通初期的化肥、百货等10多种扩展至电子、光伏、冷链水果等1200多种。

老挝巴特寮国家通讯社刊发题为《中老铁路推动老挝经济发展促进中老合作》的报道称，中老铁路跨越山河，帮助老挝突破了没有海岸线且地形复杂的困境，开创了一条促进经济发展、推动中老合作、助推区域联通的新道路。中老铁路降低了运输成本，增加了货运频次，扩大了跨境货物运输规模。采用“铁路+”模式，例如“铁路+旅游”“铁路+贸易”“铁路+农业”“铁路+产业”，为沿线地区创造了发展机会，带动经济复苏。

老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理宋赛表示，开通运营一年来，老中铁路安全稳定，客货运输量质齐升，极大方便了老挝人民出行、促进国际贸易畅通，为推动老挝经济社会发展、服务老中两国人民作出巨大贡献。“澜沧号”动车组成为老挝的国家“名片”，铁路沿线旅游、农业、矿产等资源开发和城市化建设蓬勃发展，众多优秀年轻人主动投身铁路建设运维工作，为老挝加快实现工业化现代化播下了珍贵的种子。

促进地区经贸合作

2021年12月，中老铁路开通运营。2022年1月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效。中老铁路与RCEP红利叠加释放，呈现“1+1>2”的实际效果。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院“一带一路”研究室执行主任谢来辉在接受本报记者采访时分析，中老铁路作为连接中国与东南亚的铁路运输通道，与RCEP生效带来的贸易、投资、人员往来的自由化、便利化等制度开放优势相结合，释放出巨大的经贸合作机遇，不仅大幅增进了中国与老挝两国的经贸往来，也辐射泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨等国家，进一步增强中国与东盟地区的经贸联系。

泰国《国民报》指出，中老铁路加强了中国与东盟成员国的互联互通，大大降低了跨境运输成本，拓展了双边市场，促进了沿线国家物流、工业和贸易的发展。

美国有线电视新闻网近日报道称，中老铁路正在推动老挝发展提速。这条铁路将万象与万荣、琅勃拉和琅南塔等老挝著名观光胜地连接起来，铁路的万象至磨丁一段已经开通，万象与泰国隔河相望，磨丁与中国云南省接壤。这条铁路不仅对老挝具有重要意义，也是迄今为止东南亚相当先进的铁路基础设施。

“中国与东盟国家的货物运输，此前长期依赖海上运输和边境口岸的公路运输，缺乏长距离铁路运输的硬件支持。中老铁路这条现代化铁路开通运营一年来，客货运量持续增长，服务品质显著提升，辐射效应不断增强，为中国与东南亚国家合作打造铁路运输网络开了一个好头。中老铁路用实际运营情况说明，加强铁路基础设施建设，能够大幅降低沿线国家贸易成本，极大便利经贸和人员往来。打造地区铁路运输网络，也将推动中国与东盟经贸合作提质增效。”谢来辉说。

积累共建“一带一路”经验

老挝巴特寮国家通讯社报道称，中老铁路将老挝与越南、泰国、缅甸和中国连接起来，不仅加强了中老之间的联系，还将正在快速增长的东亚和东南亚经济体与欧洲经济体联系起来。可以预计，中老铁路不仅将推动中老两国互惠互利，还将有助于发展地区经济，推动世界经济复苏。

谢来辉分析，中老铁路的成功，为中国在全球范围内推动高质量共建“一带一路”提供重要启示：其一，中国与其他国家的政治互信是推动共建“一带一路”顺利推进的重要前提。其二，共建“一带一路”应该聚焦重点，打破交通运输瓶颈是释放经贸合作潜力的重要前提条件。其三，共建“一带一路”合作项目需依托相关国家经济发展需求，项目建成后能体现足够的商业价值和经济辐射作用，激发对当地及周边地区的互联互通效应。其四，培养民间友好往来的社会氛围也是推动共建“一带一路”的重要社会基础。

11月，中国与老挝、泰国分别就进一步发挥中老铁路综合效益、加快中泰铁路建设、加强中老泰铁路合作达成重要共识。随着中泰铁路建设的扎实推进，中老铁路正在加速同泰国铁路系统互联互通，推动形成贯穿中南半岛的铁路大动脉。

“中老铁路开通以来释放的发展红利，为中泰铁路、中老泰铁路下一步建设奠定良好发展预期，增强周边国家对共建‘一带一路’合作项目的信心。随着中泰铁路建设不断推进，中国与东盟地区的铁路运输网络将更加完善，经贸投资、人员往来等全方位互联互通将进一步增强。未来，随着中国与东盟地区的全方位合作更加紧密，中老铁路作为国际物流黄金大通道的作用将进一步凸显。”谢来辉说。

(责编：赵光霞、胡永秋)

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