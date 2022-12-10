人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

武汉市青山江滩：

旧工业码头的“换颜”之路

2022年12月10日11:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　武汉市青山江滩鸟瞰图。

　　位于武汉市青山江滩的草坪营地。

　　老人带着孩子在青山江滩休闲。

　　曾经的工业码头，变身为市民乐享休闲时光的好去处。

　　改造后的武汉市青山江滩一角保留了过去使用过的吊装设备，成为青山江滩的代表性景观。

　　市民在青山江滩欣赏落日。

　　一对母子在江滩放风筝。

　　湖北省武汉市青山区曾“因钢而兴”，新中国第一家特大型钢铁联合企业就曾落户于此，工业总产值曾占到武汉市的1/3。作为以钢铁石化为支柱产业的沿江老工业基地，青山区曾多年承受着废气、废水、废渣带来的环境污染。

　　近年来，武汉市青山区坚持生态优先、绿色发展的理念，积极应对产业变局，开展政企联动，大力推进区内重化工企业节能降耗，开展清洁环保生产，走出了自己的“换颜”之路。

　　历经数年建设，青山江滩逐渐从工业码头云集的生产岸线转型为生态岸线、生活岸线和景观岸线。通过改造，现在的青山江滩绿树成荫、鲜花成海并兼具了防洪、休闲旅游等丰富功能，曾经的工业遗存变身成为武汉代表性的滨江休闲场所。

　　（本版图片均由新华社记者孙瑞博、姚琪琳、伍志尊摄）

(责编：赵光霞、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
做强供应链金融服务 稳链固链强链助实体
　　“年初、季末都是我们的用款高峰，关键时点每周要提款3次到5次，在今年新冠肺炎疫情多点散发的情况下，融资资金到账的时效性成为我们维持经营的关键因素。”北京一家“专精特新”企业相关负责人表示，这也是当前企业的共性需求。…
乘联会：11月我国新能源乘用车零售销量同比增长58.2%
　　人民网北京12月9日电 （记者王连香）据全国乘用车市场信息联席会（以下简称乘联会）发布数据显示，11月，我国新能源乘用车批发销量达72.8万辆，同比增长70.2%，环比增7.9%；1至11月，新能源乘用车批发574.2万辆，同比增长104.6%。11月，新能源乘用车零售销量达到59.8万辆，同比增长58.2%，环比增7.8%；1至11月，新能源乘用车国内零售503.0万辆，同比增长100.1%，保持趋势性上升态势。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部