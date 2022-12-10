武汉市青山江滩鸟瞰图。

位于武汉市青山江滩的草坪营地。

老人带着孩子在青山江滩休闲。

曾经的工业码头，变身为市民乐享休闲时光的好去处。

改造后的武汉市青山江滩一角保留了过去使用过的吊装设备，成为青山江滩的代表性景观。

市民在青山江滩欣赏落日。

一对母子在江滩放风筝。

湖北省武汉市青山区曾“因钢而兴”，新中国第一家特大型钢铁联合企业就曾落户于此，工业总产值曾占到武汉市的1/3。作为以钢铁石化为支柱产业的沿江老工业基地，青山区曾多年承受着废气、废水、废渣带来的环境污染。

近年来，武汉市青山区坚持生态优先、绿色发展的理念，积极应对产业变局，开展政企联动，大力推进区内重化工企业节能降耗，开展清洁环保生产，走出了自己的“换颜”之路。

历经数年建设，青山江滩逐渐从工业码头云集的生产岸线转型为生态岸线、生活岸线和景观岸线。通过改造，现在的青山江滩绿树成荫、鲜花成海并兼具了防洪、休闲旅游等丰富功能，曾经的工业遗存变身成为武汉代表性的滨江休闲场所。

（本版图片均由新华社记者孙瑞博、姚琪琳、伍志尊摄）

(责编：赵光霞、胡永秋)

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