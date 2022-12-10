空军飞行员

“神十四”指令长

太空摄影师

我国首位在轨时间突破200天的航天员

除了这些称号外

航天员陈冬还称自己是

“检查作业的爸爸”

两次飞天圆梦

他不断创破纪录

2022年12月4日晚

神舟十四号返回舱

在东风着陆场成功着陆

航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲安全返回

加上2016年与景海鹏一道

执行神舟十一号任务

陈冬已经两次“飞天”

第一次“飞天”

陈冬成为我国第二批航天员中

首位飞向太空的男航天员

他和景海鹏在轨工作33天

创造了当时中国航天员

单次太空驻留时间的纪录

▲陈冬（左）和景海鹏（右）和在火箭发射瞬间敬军礼

第二次“飞天”

陈冬担任“神十四”乘组指令长

他又成为中国航天史上

首位“75后”指令长

他和战友们在轨工作6个月

陈冬也由此成为我国首位

在轨时间突破200天的航天员

在太空忙碌工作之余

陈冬还会作诗、摄影

神舟十四号乘组被称为“最忙乘组”

在太空“出差”期间他们完成了

空间站T字基本构型组装建造

经历了9种组合体构型、5次交会对接

2次分离撤离及2次舱段转位

180多天的在轨工作相当充实

在忙碌的工作之余

陈冬用诗描绘中国空间站

用相机拍摄美丽的地球

▲陈冬拍摄的中国华北地区

▲陈冬拍摄的福建地区

▲陈冬在空间站拍摄的云

▲今年中秋，陈冬在空间站拍摄的圆月

他突然间杳无音讯

老师登报寻找爱徒

1978年

陈冬出生在河南洛阳

小时候看电影里的军人手握钢枪

把敌人打得落花流水

他的心里特别崇敬

从小就萌发了从军报国的梦想

高考时他只填报了一个志愿

就是长春飞行学院

并最终如愿穿上军装

成为一名飞行学员

刚上航校时陈冬有点虚胖

单杠双杠标准是16个

他只能做三四个

1500米跑是5分10秒达标

他的成绩是7分钟

航校规定

任何一项课目不过关就要被淘汰

于是每次早操

他都要比别人多跑一圈

腿上还要绑上点沙袋

晚上熄灯后

自己加练俯卧撑和仰卧起坐

然后再跑楼梯，直到筋疲力尽

就这样，3个月瘦了10多斤

陈冬各项成绩都达到了优秀

还当上了区队长

2001年

陈冬毕业分配到空军某团

他年年高标准完成训练任务

11年间累计安全飞行1500小时

2次荣立三等功

……

2009年

我国开始选拔第二批航天员

当时陈冬正带领飞行大队

在西北参加演习

差点就错过了这次选拔

幸好机遇之门再次打开

上级通知他们集体参加补检

……

2010年5月

经过层层严格选拔

陈冬成为航天员大队的一员

此后，陈冬全身心地投入训练

仿佛“人间蒸发”了似的

消失在亲友们的视线里

因为陈冬突然杳无音讯

曾经教过他的姚老师

还在报纸上刊登文章寻找他

直到神舟十一号任务公布

大家才知道他在忙些什么

“检查作业的爸爸”

这次真的回来了

神舟十四号“飞天”之前

陈冬接受了总台专访

当时，陈冬告诉记者

他的孩子们也想上太空

他还给孩子们留了作业

“‘你们为什么想上太空？

上去之后想干什么？’

回来之后我想问问你们

我想王亚平回来时是

‘摘星星的妈妈’回来了

我回来就是

‘检查作业的爸爸’回来了”

现在

“检查作业的爸爸”真的回来了

不知孩子们的作业都完成了吗

但可以肯定的是

陈冬和中国航天人的共同努力

已经在无数孩子心中

种下了有关太空梦想的种子

探索永无止境

梦想永不止步

(责编：赵光霞、胡永秋)

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