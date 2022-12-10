商务部回应世贸组织专家组就中国诉美钢铝232关税措施案发布报告
2022年12月10日19:58 | 来源：新华网
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新华社北京12月10日电 商务部新闻发言人10日表示，日内瓦当地时间12月9日，世贸组织专家组就中国诉美钢铝232关税措施世贸争端案（DS544）发布报告，裁定美相关措施违反世贸规则，驳回美援引世贸组织安全例外条款进行的抗辩。中方对专家组作出的客观、公正裁决表示赞赏。
商务部新闻发言人是在回答关于这份报告的记者提问时作出的上述回应。这位发言人说，2018年以来，美国对部分世贸成员的钢铝产品选择性加征关税，以“国家安全”之名，行单边主义、保护主义之实，严重破坏以规则为基础的多边贸易体制。该措施不仅受到众多世贸成员的共同反对，也在美国国内遭到广泛批评。事实证明，安全例外条款不是单边主义、保护主义的“避风港”。
这位发言人说，中方希望美方尊重专家组裁决和世贸组织规则，尽快纠正违规措施，与中方和其他世贸成员相向而行，共同维护多边贸易体制。
(责编：岳弘彬、胡永秋)
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