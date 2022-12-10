财政部：2022年特别国债为到期特别国债的等额滚动发行
2022年12月10日22:42 | 来源：新华网
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新华社北京12月10日电（记者申铖）财政部网站日前发布通知称，将于12月12日招标发行2022年特别国债。财政部有关负责人10日表示，2022年特别国债是2007年特别国债的等额滚动发行，不会增加财政赤字。
这位负责人介绍，2007年，经国务院同意和全国人大常委会批准，财政部发行了15500亿元特别国债，作为中国投资有限责任公司的资本金来源，期限主要为10年、15年，2017年起陆续到期。在2017年，对当年到期的2007年特别国债本金，财政部向有关银行定向发行2017年特别国债偿还。
今年12月，2007年特别国债中有7500亿元即将到期。“经国务院批准，财政部将延续2017年做法，继续采取滚动发行的方式，向有关银行定向发行2022年特别国债7500亿元，所筹资金用于偿还当月2007年特别国债到期本金。”这位负责人说。
根据通知，本期国债为3年期固定利率附息债，可以上市交易。
“2022年特别国债发行采用市场化方式，严格按照相关法律法规，在全国银行间债券市场面向有关银行定向发行，发行过程不涉及社会投资者，个人不能购买。”这位负责人说，2022年特别国债是2007年特别国债的等额滚动发行，仍与原有资产负债相对应，不会增加财政赤字。
(责编：岳弘彬、白宇)
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