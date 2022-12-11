本报记者 刘泰山

一款航天微波炉日前在第132届广交会“云端”亮相，获得业界赞誉，显示出格兰仕智慧家电制造水平再上新台阶。

作为最早“走出去”的中国制造知名企业之一，格兰仕集团依靠数字化智能化改造，从生产单一家用微波炉转向定制各类健康、智慧、低碳家电，再到生产航天智能烹饪设备，今年10月入选国家级制造业单项冠军企业，成为“佛山制造”数智化转型的代表。

近年来，广东省佛山市坚持把产业数字化作为数字经济发展的重要路径，全方位推动传统制造业数字化、智能化、网络化转型，在广东率先打造标杆工厂、改造产业集群、提升供给效能、培养专业人才、强化金融支持，促进企业研发、生产、管理、营销和上下游产业链一体化高效协同发展。佛山市累计建成5G基站近1.8万座、工业互联网应用标杆示范项目45个、广东省智能制造试点示范项目55个。

佛山精准补短板，确立“标杆企业示范转、产业链条协同转、产业集群联合转”的转型思路，搭建工业互联网行业平台，研究低成本、快部署、易运维的通用解决方案，让产业“抱团转型”“集群升级”，向价值链中高端进军。佛山相继建成222个数字化示范工厂、车间和标杆项目，引入150家优质数字化转型服务商，带动10万家企业“上云用云”。佛山纺织印染产业集群工业互联网平台启用之后，加入平台的企业年产值平均提升15%、能耗平均下降30%。

为了增强产业数智创新“磁场”，佛山政企合力、加强引导，创建软件产业园，举办“互联网+”博览会，实施“互联网+”行动计划，召开制造业数字化智能化转型发展大会，推出产业升级行动方案，常态化举办民营企业培训班，深化认识、达成共识，提高企业数智创新积极性，涵养产业转型发展生态，做实做强做优实体经济。迄今，佛山已有3327家规模以上工业企业实现了数智化转型，占全市规上工业企业总数近四成，3年内这一比例有望提高至八成。

随着数智化技术激活与供需互联场景升级，佛山许多传统制造企业成功转型，产品结构优化，市场竞争力增强。“我们依托数智创新，推动产业链现代化、产品服务国际化，并以数字化赋能全产业链。”格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤说，与3年前相比，格兰仕微波炉全产业链能源利用率提升20%，运营成本降低20%，研制周期缩短一半。格兰仕工业4.0生产线采用全流程云端数字化管控，生产精度达0.1毫米，单线生产1件产品仅需6.7秒。

在传统制造业竞相开展数智化转型之时，大批先进制造业企业也聚集佛山。今年初，新获批成立的佛北战新产业园迎来“开门红”——一季度26个重大项目集中开工，涵盖高端装备制造、新材料和新能源、电子信息、生物医药、健康食品、节能环保等领域，成为佛山数字产业生力军。目前，该园已拥有1家国家级科技企业孵化器、3家众创空间、12家上市企业、13家研究院及创新平台和3所高校或技术学校，未来将围绕重点领域数字产业发展，聚焦战略性新兴产业，推动重大技术创新突破。

今年6月，佛山启动建设数字经济创新集聚区，计划引进40个投资超亿元项目，打造新千亿产业集群，建成粤港澳大湾区数字产业化新平台，推动佛山数字经济规模迈过两万亿元门槛。同时，佛山正加紧建设南庄高端精密智造、三山显示制造装备、北滘机器人谷智造、临空经济区智造等“十大创新引领型特色制造业园区”，构筑以先进制造业为支撑的现代产业体系。

产业数字化、数字产业化，越来越多的“佛山制造”转向“佛山智造”，降本提质增效，激活发展潜力，为佛山经济高质量发展注入新动能。去年，佛山市新增“小升规”工业企业1801家，规模以上工业总产值达2.68万亿元，工业占地区生产总值的比重达52.8%。佛山市累计新增各级专精特新企业达1892家，境内外上市企业达72家。

“产业数字化智能化转型，是贯彻新发展理念的重要抓手，也是佛山产业优化升级必由之路，必须下定决心、顺势而为、有所作为。”佛山市委书记郑轲介绍，当地已设立总规模300亿元的制造业转型发展基金，未来3年将再投入100亿元支持企业数字化转型，充分发挥数字技术对经济发展的放大作用，争当数字经济发展先导区和示范区，推动数字经济和实体经济融合发展。

《 人民日报 》（ 2022年12月11日 01 版）

(责编：岳弘彬、白宇)

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