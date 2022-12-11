本报记者 杨 昊

我国民营企业数量达4700多万家，在企业总量中的占比提高至93.3%。民营经济对国家的税收贡献超过50%、就业贡献超过80%……新时代新征程，民营经济正走向更加广阔的舞台。

5年来，以习近平同志为核心的党中央对民营经济和民营经济人士高度重视、关怀备至。习近平总书记主持召开民营企业座谈会，多次重申坚持基本经济制度、坚持“两个毫不动摇”，多次到民营企业考察，给“万企帮万村”行动中受表彰的民营企业家回信，就促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长多次发表重要讲话、作出重要指示批示。

5年来，作为党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带和政府管理服务民营经济的助手，全国工商联引领各级工商联及其所属商会组织，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心服务大局，团结带领广大民营经济人士奋力书写“两个健康”新篇章，助力民营经济实现高质量发展。

加强思想政治引领，服务民企高质量发展

过去的5年，全国工商联坚持政治建会、旗帜鲜明讲政治，坚决落实党对民营经济的全面领导，始终把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，始终把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。

2021年7月1日，全国年轻一代民营经济人士理想信念教育培训班在革命圣地江西井冈山举办。在井冈山革命烈士陵园，学员静静肃立；在黄洋界保卫战纪念碑，深入了解历史；在茅坪八角楼革命旧址群，感悟艰苦奋斗的力量。

5年来，全国工商联加强民营经济人士思想政治引领，持续深化理想信念教育：

以庆祝改革开放40周年、新中国成立70周年、建党100周年等为契机，全国各级工商联组织民营经济人士加强党的创新理论和路线方针政策学习，补足理想信念之“钙”；

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育和“四史”宣传教育，开展民营经济发展史、工商联发展史等特色教育活动。其中，全国民营经济人士理想信念教育基地举办教育培训活动800多期，累计5万余人次参加；

积极促进年轻一代民营经济人士健康成长，成立青年企业家委员会，召开全国青年企业家峰会，各地组织开展“青蓝接力”等行动，一支有理想、有本领、有担当、有作为的年轻一代队伍逐步形成。

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。5年来，全国工商联积极探索建立全方位、全要素赋能民营企业高质量发展服务机制：

连续举办中国民营企业500强峰会，打造高质量发展的标杆示范；开展创新型成长型民营企业赋能行动，推动数字化转型和专精特新发展；成立全国工商联标准化工作委员会，培育民营企业标准“领跑者”，评选商会团体标准“领先者”；积极助力中小企业发展，形成帮助中小微企业纾困解难的服务矩阵。

与此同时，聚焦民营经济发展的难点、堵点和痛点，着力优化民营经济人士干事创业环境。全国工商联与最高法、最高检、公安部、司法部等共同举办四届民营经济法治建设峰会，推动各级工商联成立法律维权服务机构，推动成立各类商会调解组织3000余家，调解纠纷13万件、标的额近200亿元，建立涉案企业合规第三方监督评估机制，深化企业信用体系建设。连续多年开展万家民营企业评营商环境调查，创建新时代“两个健康”先行区并试点推广经验，持续推动优化营商环境。

胸怀“国之大者”，展现民营企业担当作为

全国工商联坚持胸怀“国之大者”，引导激励广大民营经济人士始终与国家战略同频共振，以产业报国、实业强国为己任，在国家经济社会发展进程中扛起使命担当。

发展企业是为了更好造福社会，已经成为越来越多民营企业的共识。在实现企业高质量发展的同时，全国工商联引领广大民营经济人士主动作为，在推动践行新发展理念、参与国家重大战略、服务区域经济协调发展、推动乡村振兴、促进创业就业等方面，为党分忧、为国效力、为民造福：

——全国工商联发布的2022中国民营企业500强调研分析报告显示，制造业仍是民营企业500强的主导产业，企业数量300余家，其营业收入总额、资产总额、税后净利润、纳税总额、就业人数等指标较上年均出现不同程度上涨。

——紧扣国家“一带一路”倡议，以峰会论坛为亮点、以专业服务为着力点、以经贸平台为重要载体，指导民营企业踊跃投身共建“一带一路”高质量发展，树立中国民营企业良好形象。

——过去5年，全国工商联在多地举办民营企业助推地方经济发展活动，累计促成合作项目4700多个，合同金额达3.36万亿元。

——大力实施“万企帮万村”行动。为巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴，全国工商联启动“万企兴万村”行动，广大民营企业踊跃参与。12.7万家民营企业精准帮扶13.91万个村，产业投入1105.9亿元，公益投入168.64亿元，安置就业90.04万人，技能培训130.55万人，共带动和惠及1803.85万建档立卡贫困人口。

——与教育部共同开展“民企高校携手促就业行动”，广泛发动民营企业稳岗保就业；动员8000多家民营企业参与河南、山西等地抗洪抢险救灾，累计捐款捐物达47亿元；连续4年发布中国民营企业社会责任报告，推动构建和谐劳动关系。

勇于自我革命，提升民营经济统战工作效能

工商联作为党领导的以民营企业和民营经济人士为主体的人民团体和商会组织，是民营经济统战工作的重要组织依托。

5年来，全国工商联积极推动工商联及所属商会改革，积极培育中国特色商会组织，更好发挥商会在促进“两个健康”中的重要作用；注重优化运行机制，不断扩大工作覆盖；聚焦加强干部队伍建设和机关党建工作，强化团结奋进、严肃认真、风清气正、干事创业的作风建设。

——推动出台促进工商联所属商会改革和发展的中央文件，加强商会改革发展制度建设，在重点行业和领域培育发展新商会，推动商会建设水平整体提升。

——把握商会统战职能，加强工商联所属商会党建工作。目前，各级工商联所属商会中，已单独成立党组织或加入联合党组织的有15095家，其中47.33%商会党组织归各级工商联党组领导管理。

——大力推进组织体制、运行机制、干部管理等各方面创新，建立机关干部“进企业进商会”常态化机制，全面开展联系调研，5年间组织企业家执委600余人次，走访了2420个县级工商联、1300多家商会和3500多家市场主体；提高民营经济人士、中小微企业和基层组织代表在执委、常委中的比例，首次召开全国工商联人才工作会议，改进干部选拔任用机制，注重年轻干部锻炼培养；强化正风肃纪反腐，出台工商联系统践行亲清政商关系正负面清单，实现对直属单位内部巡视全覆盖。

…………

踏上全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标新征程，全国工商联将充分发挥桥梁纽带和助手作用，把广大民营经济人士紧密团结在党的周围，推动民营经济的高质量发展，为中国式现代化建设贡献智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2022年12月11日 04 版）

(责编：岳弘彬、白宇)

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