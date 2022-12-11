从12月8日起，新疆和田地区各县市逐步恢复正常的生产生活秩序，昔日车水马龙的烟火气正在回归。各行业正以慢不起、等不得的紧迫感加快推进复工复产，一批重大项目吹响冲锋号。

在墨玉县喀瓦克乡红白山脚下的大漠深处，和田河气田天然气净化及综合利用工程现场，675名干部员工马力全开、干劲十足，奋力争取项目早日竣工投产。该项目建成后，对保障国家战略能源安全、加快自治区油气资源转换步伐、提升南疆地区战略地位具有重要意义。

“墨玉县委、县政府的支持，令我们感动。”塔里木油田公司塔西南勘探开发公司负责人介绍，为应对疫情，当地政府专门为600多名工作人员送来了60万元慰问金，相关部门与该公司建管组成立联合工作专班，协调各类大型模块组件及施工材料、5万余件防疫物资和30余吨生活物资的运输工作，解生产生活燃眉之急，有力保障工程项目正常有序推进。

在洛浦县，总投资34.5亿元的国家电投200兆瓦光伏发电项目和储能项目配套40万千瓦光伏发电项目施工现场，安装、浇筑点工人展开平行作业，各类工程车辆在工地上来回穿梭，一片繁忙景象。目前一期工程已进入收尾阶段，预计今年年底并网发电。项目建成后，年发电总量约可达9亿千瓦时。

“政府不仅全力保障项目所需的施工人员、生产生活物资和运输车辆，还帮助我们企业申报了2.44亿元政策性基金项目，确保了工程的顺利进行。”国家电投和田公司党委委员、副总经理时兴斌说。

在和田市，自治区“十四五”时期重点项目2×350MW热电联产项目现场，前期的设计工作、主要设备的采购和安装工作已经完成，工人正在整理、配送施工物料。

“由于该项目体量大，原辅材料需求量大，为了保证后续工程施工进度，政府派驻专人跟进，协助我们通过绿色通道，及时将施工物料送到现场，保障后续工程的正常进行。”新疆能源集团和田能源有限公司相关负责人介绍。

为加速复工复产，和田地区组织多部门协调联动，成立生产物资保障专班护航重点项目，全地区共协调转运钢筋、水泥、光伏组件、煤炭等各类重点物资3683车次12万余吨，有效解决施工企业困难诉求160余件，保障了和田地区2022年135个重点项目人员、设备的物资需求。

“针对项目实际情况，我们研究出台‘一项目一方案’，对重点项目需求，特事特办、急事急办，确保企业正常运行。”和田地区发展和改革委员会党组书记、副主任、一级调研员邹蓉说，“下一步，和田地区将紧盯项目四季度投资目标，全速推进重大项目建设。”（记者 李慧 尚杰）

(责编：孙红丽、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经